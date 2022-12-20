«Бизнес - не дойная корова, а священная». На Кубани возбудили три уголовных дела за препятствия предпринимательской деятельности

Бизнесу договорились помогать

Как сделать среду для развития бизнеса в регионе более комфортной и избавить бизнес от ненужных барьеров, обсуждали в Тихорецке 19 декабря на заседании Общественного совета по защите прав предпринимателей под председательством прокурора Краснодарского края Сергея Табельского. Эта сфера отражает в этом году новые вызовы - санкционные.

- В этих условиях мы призваны защищать интересы предпринимателей, чтобы обеспечить экономическую стабильность региона. Поэтому действует этот совет. Чтобы слушать и слышать всех, кто сталкивается с барьерами. Сейчас вопросы поддержки бизнеса, избавления его от излишнего административного давления выходят на первый план в деятельности властей всех уровней, - отметил Сергей Табельский.

И это действует. Более 9 тысяч нарушений в сфере защиты прав бизнеса зафиксировано на Кубани. 290 чиновников привлечены за это к административной ответственности.

- По фактам препятствия законной предпринимательской деятельности возбуждены и расследуются три уголовных дела, – сообщил прокурор региона. - Отказано в проведении более 700 внеплановых проверок.

Краевые власти в свою очередь продолжают оказывать помощь предпринимателям, выдавая кредиты под самый низкий процент из специально созданных Фондов.

- Для этого регулярно докапитализируем инфраструктуру поддержки бизнеса, и результат налицо. Фонд микрофинансировная сейчас составляет более 3,5 млрд рублей. Если в 2021 году он выдал займов на 2,1 млрд рублей, уже сейчас – на 2,5 млрд. И год еще не закончен, - подчеркнул участник совета вице-губернатор Александр Руппель.

Однако этого все равно недостаточно, считают аналитики предпринимательского рынка.

- Из бизнеса во время мобилизации выбрали более 30 процентов рабочих рук. Это, порой, люди штучных профессий в строительстве и в сельском хозяйстве. Поддержка семей - это хорошо. Но необходимо способствовать переквалификации нужных на производстве кадров, - говорят они.

К слову, предпринимательское сообщество активнее кого бы то ни было откликнулось на нужды мобилизованных.

- Я ездил на пункты сбора, туда очень часто привозят помощь разного рода от местного бизнеса. Но предприниматели - не дойная корова. Нужно, чтобы они стали для нас, как в Индии считаются с этим животным, оно там священное, - высказался глава Союза КФХ Кубани Владимир Огурцов.

Помимо прочего предпринимателей интересовали вопросы земельных и имущественных отношений, развития сельского хозяйства. Результаты рассмотрения каждого заявления прокурор поставил на личный контроль.