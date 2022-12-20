Толчки ощутили в Сочи

Землетрясение в Краснодарском крае 20 декабря 2022 года заставило жителей нескольких районов поволноваться. Днем жители горных районов Сочи ощутили легкие подземные толчки.

- Наши дома тряхнуло? Что это было? - сообщают они в соцсетях.

По данным ГУ МЧС по краю, сейсмоприборы зафиксировали активность пород магнитудой 3,0.

- В 13:28, по данным сейсмологической станции Сочи, произошло сейсмособытие магнитудой 3. Жалобы и звонки от населения не поступали, разрушений нет, - уточнили в ведомстве.

В ближайшем к Краснодарскому краю регионе - Чечне, судя по на картам сейсмоактивности, землетрясение ощущали еще сильнее. Магнитуда его составила 3,6.

Надо сказать, горные районы Краснодарского края испытывают легкие подземные толчки нередко. Однако специалисты говорят, что тревожиться на этот счет не стоит - Кубань выполнила лимит по разрушительным землетрясениям на несколько столетий вперед.

- В последний раз 7-балльное землетрясение фиксировалось на равнинной территории Кубани во второй половине 19-го века, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» заведующий сейсмолабораторией в КубГУ Алексей Мухин, когда два года назад столь же необычное явление вывело жителей Северского района на улицы. - Поэтому как минимум еще триста лет мы можем не бояться подземных толчков такой силы.