Звезда ФК «Краснодар» лишился миллиона евро

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Матвею Сафонову всего 23 года, а он уже – звезда сборной России и команды «Краснодар». За парнем охотятся европейские топ-клубы, а «быки» просят за вратаря 40 млн евро.

Сейчас Сафонов – лидер сборной России. Он стал им после ухода Игоря Акинфеева. Вратарь ЦСКА завершил карьеру в национальной команде.

Сегодня Матвей – лидер «Краснодара»: и на поле, и в раздевалке. Еще он – лучший вратарь премьер-лиги по суперсейвам. Это тяжелые удары, имеющие высокий xG (ожидаемым голам).

Прошлой весной голкипер даже попал в список Forbes. Он стал участником рейтинга «100 самых перспективных россиян до 30 лет». Номинировался вратарь в категории «Спорт и киберспорт».

- Матвей самый дорогой футболист из России по оценке Transfermarkt (€16 млн), а недавно в СМИ обсуждали интерес «Зенита» к голкиперу и сумму трансфера в €40 млн, – писали создатели рейтинга.

Матвей стал единственным футболистом в списке. Но в итоговую тридцатку победителей не попал. Зато заявил о себе новой аудитории и лишился миллиона евро.

По данным портала Transfermarkt, за год вратарь потерял в цене. Если год назад его оценивали в 16 млн евро, то сейчас – в 15.

Возможно, это связано с контрактом. Действующее соглашение Матвея Сафонова с «Краснодаром» истекает уже в конце сезона – в июне 2023-го. Его он подписывал не глядя. Об этом не раз говорил владелец «быков» Сергей Галицкий.

Правда, по слухам вратарь заключил уже новый контракт – до 2026 года. Но ни голкипер, ни «Краснодар» эту информацию никак не комментировали.