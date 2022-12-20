Нашла незнакомца дома в своей кровати. Что сделала жительница Сочи дальше - восхитило полицию

На период следствия подозреваемый заключен под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Хостинского района Сочи обратилась 62-летняя местная жительница. По словам женщины, она приехала на дачу, но обнаружила на своей кровати незнакомого спящего мужчину. Так могла начаться еще одна история знакомства, как в кинофильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Однако в этот раз история закончилась далеко не романтично.

Женщина вызвала полицейских и не подходила к мужчине до приезда правоохранителей. Сотрудники задержали ранее судимого 52-летнего жителя Сочи и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

- Выяснилось, что несколькими днями ранее мужчина похитил из этого домовладения монитор для компьютера и утюг на общую сумму более 5000 рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВД по Сочи.

Однако деньги от продажи краденного быстро закончились. Тогда мужчина решил вернуться за телевизором. Но прежде чем совершить задуманное, сочинец проверил шкафы на кухне, где нашел алкоголь и соления.

- Употребив все это, подозреваемый уснул, а потом был обнаружен хозяйкой дома и задержан сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе УВД по Сочи.

Позже выяснилось, что мужчина обокрал не один дом. У соседей заявительницы подозреваемый украл кухонную утварь и бытовую технику общей стоимостью свыше 50 тысяч рублей. Похищенное имущество мужчина продал, вырученные деньги потратил.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Горе-домушнику грозит до пяти лет тюрьмы. На период следствия подозреваемый заключен под стражу.