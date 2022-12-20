Виктор ФИЛОНОВ: В Сочи построят более 300 социальных объектов

Фото: Городское Собрание Сочи

Председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов рассказал о том, каким образом бюджет города за несколько лет увеличился вдвое, где появятся новые школы, детские сады и поликлиники, а также как депутаты помогают решать вопросы местных жителей.

Уникальный бюджет

- Накануне состоялась сессия Городского Собрания Сочи, на которой депутаты рассмотрели бюджет на 2023 год, а также плановый период 2024-2025 годы. Какие наиболее важные характеристики основного финансового документа?

- Бюджет города-курорта на 2023-2025 годы сформирован на основе 26 муниципальных программ. Программный бюджет отличается от традиционного тем, что почти все расходы включены в программы и каждая программа своей целью прямо связана с той или иной стратегической задачей ведомства. На 2023 год бюджет Сочи составит 35 млрд 920 млн рублей. В бюджете Сочи на следующий год можно выделить три направленности - социальную, программную и инвестиционную. Более 11 млрд рублей или 57% бюджета предусмотрено на социальную сферу. Также отмечу, что увеличена расходная часть бюджета на 16 млрд рублей. Они предусмотрены на реализацию масштабных проектов. Среди них - комплексное развитие города Сочи и модернизация очистных сооружений. Благодаря реализации этих проектов общая проектная мощность объектов очистки стоков на курорте вырастет практически в два раза и в целом обеспечит экологическую безопасность, благоприятно скажется на экологическом состоянии курорта, повышения комфортных условий для проживания горожан и гостей города.

В рамках муниципальных программ предусмотрено решение многих проблем. Реконструкция пешеходного моста через реку Псахе улиц Анапская-Крымская, капитальный ремонт моста через реку Сочи по улице Парковой и так далее. Социальные, культурные и объекты образования, как всегда, в приоритете у городской власти.

Бюджет Сочи удвоился по сравнению с 2021 годом. Это стало возможным благодаря поддержке правительства Российской Федерации, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, а также системной работе по увеличению доходного и инвестиционного потенциала нашего города мэра Сочи Алексея Копайгородского. Вот цифры: бюджет Сочи в 2021 – 17 млрд, в 2022 – 28 млрд, в 2023 – 36 млрд рублей.

- В прошлом году правительство России утвердило программу социально-экономического развития Сочи до 2030 года. Что удалось реализовать за этот год? Повлияли ли санкции на реализацию программы?

- В настоящее время реализуется масштабный проект - перечень мероприятий по комплексному развитию города Сочи. По факту, реализация данной программы позволит восстановить пляжные территории, обеспечить условия для развития курорта и значительно повысить качество жизни горожан. Продолжается подготовка комплексных решений по укреплению оползневых участков на побережье и городских территориях. Прорабатывается вопрос модернизации очистных сооружений Аше, которые не вошли в региональную программу.

В рамках рабочей группы Минстроя РФ в этом году завершится разработка расширенной схемы водоснабжения и водоотведения города в части инфраструктуры ливневой канализации. Проект реконструкции и строительства объектов инфраструктуры ливневой канализации, сетей и ливневых очистных сооружений предполагает формирование 320 бассейнов подтопления, 320 комплексов очистки, 3000 километров сетей. Сформирован перечень первоочередных мероприятий, который вошел в заявку Краснодарского края на включение в проект федеральной комплексной программы модернизации коммунальной инфраструктуры 2023-2027 годов.

Диалог с бизнесом

- В Сочи большое внимание уделяется бизнесу. Как чувствуют себя предприниматели в городе-курорте?

- Отмечу, что по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского в городе открылся первый муниципальный коворкинг-центр для предпринимателей. Он создан в рамках муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи». В 2022 году более 100 предпринимателей Сочи воспользовались услугами муниципального коворкинг-центра на безвозмездной основе. В структуру Городского Собрания Сочи входит комитет по вопросам предпринимательства, инвестиций, информатизации, связи, потребительского рынка, который возглавляет Александр Бурляев. Человек с опытом, много лет успешно развивающий свой бизнес, Александр Сергеевич в курсе всех болевых точек предпринимателей города, вносит много предложений по совершенствованию предпринимательской деятельности на курорте. В городе налажен диалог с бизнесом и вместе с администрацией курорта принимаются важные управленческие решения, которые помогут сохранить имеющиеся и создать новые предприятия.

Развитие социальной инфраструктуры

- В микрорайоне Мамайка открылась первая школа. В следующем году образовательное учреждение появится в микрорайоне Северная Бытха. Как вы оцениваете социальное строительство в Сочи, в частности, принятые изменения в правила землепользования и застройки с расширением диапазона территорий для социального строительства, а также банка земель для строительства соцобъектов?

- В главном градостроительном документе города - Генеральном плане, который сейчас разрабатывается, приоритет отдан социально значимому строительству. Все участки, доступные для возведения социальных объектов, резервируются.

В 2023 году будут строиться более десятка школ и детских садов. Дополнительные блоки детских дошкольных учреждений будут построены на территориях детских садов: № 125 в Лазаревском районе, № 117 в поселке Красная Поляна, № 56 в селе Веселое, № 72 в поселке Горное Лоо, № 46 в Адлерском районе. Блоки начальной школы будут построены на территориях школ № 4, № 18 в Хосте. На территории школы № 57 будет построен универсальный спортивный комплекс.

В 2022 году создано новых 1200 мест в школах в связи с вводом в эксплуатацию школы № 19 в микрорайоне Мамайка и нового здания школы № 65 в поселке Красная Поляна.

Земельный участок площадью более 2,5 гектара, отведенный под строительство учреждения образования, расположен в районе турбазы «Южная». Школа на 800 мест будет построена за счет средств инвестора и затем безвозмездно передана муниципалитету. Строительство школы в Хосте планируется завершить в 2025 году. Уже в следующем году будет сдана школа на Бытхе. А еще через год - в поселке Лазаревское на пересечении улиц Калараш-Малышева.

Порядка 70 социальных объектов строятся, проектируются или капитально ремонтируются сегодня в Сочи. В Генплане зарезервировано более трехсот участков для строительства. В целом согласно концепции разрабатываемого Генплана планируется строительство более 300 школ, детских садов, объектов допобразования и здравоохранения. Под это определено 605 гектаров территории. Только к 2030 году планируется построить более пятидесяти новых объектов. Вся свободная земля в городе занимается в первую очередь социальным строительством.

Помощь мобилизованным

- Какие меры поддержки оказываются мобилизованным гражданам, а также членам их семей?

- По инициативе главы Сочи в городе создан координационный совет по адресной, в том числе финансовой, поддержке семей мобилизованных и добровольцев.

На сессии Городского Собрания депутаты поддержали введение дополнительных мер социальной поддержки для семей участников специальной военной операции. Дети мобилизованных и добровольцев могут получить бесплатное питание в школе, внеочередные путевки в дошкольные образовательные учреждения, семьи освобождены от родительской платы за посещение детского сада. Также школьники и студенты очной формы получают бесплатные проездные билеты. В случае рождения ребенка в семье мобилизованного предусмотрена единовременная выплата в сумме 50 тысяч рублей. Введен единый абонемент для семей мобилизованных. По абонементу дети мобилизованных и добровольцев смогут пройти комплексное обследование и получить консультацию профильных специалистов в одной из частных клиник города. Также он дает право семьям с детьми на бесплатное посещение музеев, кинотеатров, рекреационных объектов Кавказского государственного заповедника и Сочинского национального парка. Также по абонементу можно посетить представления в Сочинском государственном цирке и аттракционы парка «Ривьера».

Сезон удался

- Время подводить итоги курортного сезона. Насколько он оказался удачным? Особенно с учетом того, что аэропорт работал только в Сочи.

- На сегодня в Сочи отдохнули 6,7 млн человек, что больше, чем в предыдущем сезоне. Много это или мало? Для курортного города увеличение количества гостей - это еще и увеличение доходной части бюджета.

Безусловно, развитие таких направлений, как туризм и оздоровление, всегда были приоритетом нашей работы. Санаторно-курортный комплекс в Сочи по праву считается одной из основных отраслей. Он дает работу многим сотням тысяч людей. В летний курортный сезон на прием туристов в городе работает около двух с половиной тысяч средств размещения, в том числе 60 санаториев и пансионатов. Зимой к услугам туристов Сочи предлагает великолепные горнолыжные курорты Красной Поляны. Снег здесь не тает примерно шесть месяцев в году. За восемь месяцев прибыль санаторно-курортных предприятий города составила более 40 млрд рублей. А это еще увеличение дохода в бюджет города.

В этом году аэропорт Сочи обслужил 12 млн человек. В 2021 году пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн человек, что стало наибольшим показателем за всю историю его работы. Сейчас в планах аэропорта расширение действующего терминала либо строительство нового терминала стоимостью более 7 млрд рублей, а также проекты по реконструкции аэродромной инфраструктуры. Площадь исследования нового мастер-плана охватывает территорию площадью более 500 га.

Прямое общение с жителями

- Коронавирус ослаб и уже не так влияет на жизнь. Как изменилась работа депутатского корпуса после фактически двух лет ограничений? В частности, стали ли депутаты проводить больше очных встреч с избирателями? Как исполняются наказы избирателей?

- Считаю, что прием населения - это форма прямого взаимодействия депутата с жителями. Это фактически прямая адресная поддержка населения. Эпидемиологическая ситуация продиктовала достаточно жесткие требования. Активно стал применяться режим видеоконференцсвязи - он позволил нам сохранить коммуникации с представителями общественности, не проводя массовых мероприятий.

Сейчас приемы граждан возобновлены в полном объеме. Также на регулярной основе проводятся выездные приемы граждан. Каждый раз у нас выстраивается содержательный диалог с сочинцами. Нашим депутатам поступают различные вопросы, требующие немедленной реакции.

Что касается конкретной тематики приемов, то жителей Сочи волнуют, прежде всего, вопросы, относящиеся к жилищно-коммунальному хозяйству, - это и просьбы об улучшении жилищных условий, жалобы на работу управляющих компаний. Также регулярно поднимаются вопросы правовой защиты граждан. Безусловно, радует то, что люди охотно идут на прямой откровенный разговор со своим депутатом, доверяя ему и надеясь, что в итоге это обращение изменит их жизнь к лучшему. Во всяком случае, свою основную задачу как депутат избирательного округа «Лазаревский», вижу именно в содействии такому изменению.

Будущее за молодежью

- Прошел год, как при Городском Собрании Сочи создан Молодежный парламент. Как вы считаете, подрастает ли новое поколение сочинских парламентариев или интерес ребят к политике потухнет?

- Думаю, интерес у наших молодых парламентариев к политике только растет. В Молодежном парламенте запущен проект «Школа молодого политика». Он начал функционировать с самого начала деятельности парламента и направлен на преодоление правового нигилизма в молодежной среде. В рамках проекта молодые парламентарии проводят для молодежи встречи с депутатами Горсобрания, Законодательного Собрания Краснодарского края, Государственной думы; парламентские дебаты, где молодые люди разной возрастной категории оттачивают ораторское мастерство, учатся дискутировать; круглые столы, где молодежь обсуждает законодательные инициативы и предлагает свои; организовывают лекционные марафоны во Всероссийской обществе «Знание», приглашают экспертов для записи тематических подкастов. Кроме того, молодые парламентарии и сами выступают спикерами, проходят обучение на разных платформах, взаимодействуют с администрацией города.

Инициативы на благо города

- Виктор Петрович, подошел к концу 2022 год. Какие решения, принятые депутатами первого созыва Городского Собрания Сочи, вы считаете особенно важными для развития города?

- Таких решений было немало. Парламентарии поддержали внесение в ЗСК нескольких законодательных инициатив, одна из которых выдвинута совсем недавно. Это инициатива создания Единого оператора перевозок. Предлагаем, чтобы в его полномочия вошло: введение электронного билета; установление системы оплаты и учета выручки; развитие контрольно-ревизионной службы; введение информационных сервисов для пассажиров и еще много функций.

Еще одно решение Городского Собрания помогает поддержать школьные проекты. Теперь ученики сочинских школ на основании Положения о школьном инициативном бюджетировании смогут реализовать собственные проекты по улучшению школьной территории и инфраструктуры.

В этом году депутаты поддержали создание «Центра по обращению с животными без владельцев». Это крайне острая проблема курорта. Это учреждение будет проводить мероприятия в сфере регулирования численности безнадзорных животных, содержать безнадзорных животных, вакцинировать их от бешенства и иных заболеваний. Сочинские специалисты уже побывали в Подмосковье, осмотрели муниципальный приют «Щербинка» и один из самых прогрессивных частных приютов Илоны Броневицкой, с тем чтобы разобраться во всех технических тонкостях организации таких учреждений.

И конечно, продолжается работа по созданию нового Генплана. Сегодня администрация города и депутаты Городского Собрания совместно с общественностью проводят скрупулезную работу по разработке нового генерального плана, принятие которого будет 2023 году.

Наглядно

35 млрд 920 млн рублей - бюджет Сочи на 2023 год.

Более 300 социальных объектов построят в городе-курорте.

605 гектаров территории зарезервировано под эти цели.

До 2030 возведут 50 школ, детсадов и поликлиник.

6,7 млн человек отдохнули в Сочи в этом году.