Депутата Госдумы от Краснодарского края Дмитрия Пирога впервые прокомментировал драку в Пулково

Фото: соцсети

Эта история обросла слухами. Она случилась еще в воскресенье. Сборная Аргентины победила в финале чемпионата мира Францию (4:3 – по пенальти). По словам очевидцев, Дмитрий Пирог наблюдал за игрой в кафе аэропорта Пулково. Вместе с друзьями они распивал вино и не сдерживали эмоций.

- Мы так и не поняли, что случилось потом. Только услышали, что ребята за столом то ли отказались платить, то ли покидать заведение – из-за шума, – говорят очевидцы.

Затем случилась небольшая перепалка. Спорить с депутатом Госдумы персонал не стал. Спор услышал наряд полиции. Он дежурил в аэропорту.

Причем показания свидетелей отличались. Одни заявляли, что экс-чемпиона мира по боксу по версии WBO не устроила сумма чек (20 тысяч рублей), другие – просьба покинуть заведение.

- Он не стеснялся в выражениях. Был на эмоциях, – заключили очевидцы. Они же сняли задержание мужчины, внешне похожего на депутата. Правда, его помощники информацию о задержании опровергли. Но подтвердили, что мужчин был в Санкт-Петербурге и смотрел футбол в кафе.

- Сообщения о задержании для Дмитрия Пирога стали неожиданностью. Инцидентов с полицией у него не было. На видео совсем другой человек. Сейчас выясняем, кому было выгодно распространять непроверенную и ложную информацию, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» Вадим Иванов.

Еще помощник подчеркнул, что у полицейских не было бы возможности задержать народного избранника – из-за депутатской неприкосновенности. И обещали, что Дмитрий Пирог сам расскажет об инциденте.

Только отвечать на вопросы журналистов экс-чемпион мира по боксу отказался. На кадрах, которые разлетелись по соцсетям, видно, как они останавливают депутата. Дмитрий слушает вопрос и удаляется. На остальные просьба Пирог уже не реагирует.

КСТАТИ

Ранее СМИ нашли якобы чек из заведения, где сидел депутат. Они узнали, что компания выпила две бутылки французского вина «Шабли», а еще поела сельди, лосося и креветок.