Девочку-маугли спасли соседи от рук отца, грозившего выкинуть ее из окна в Краснодаре

Прибывшие медики осмотрели и забрали ребенка Фото: t.me/panorama_krd_life

В Краснодаре соседи спасли девочку-маугли от рук отца, который грозил выбросить ребенка из окна. Следователи организовали проверку после происшествия в многоэтажке по улице Жлобы.

О случившемся поздней ночью жильцы ЖК «Панорама» в социальных сетях. По словам соседей, они услышали громкий плач ребенка. Выглянув из квартир, жители увидели такую картину - мужчина в неадекватном состоянии бегал по подъезду, размахивая ножом и молотком. Как утверждают очевидцы, жилец многоэтажки в тот момент был под действием наркотиков. В это время маленький ребенок – дочь мужчины – сидел без одежды на лестничной площадке и плакал.

Мужчина бегал по многоэтажке, размахивая ножом и молотком Фото: t.me/panorama_krd_life

- Когда соседи пошли на помощь к ребенку, ее отец схватил девочку и угрожал выкинуть из окна, - сообщили в telegram-канале «ЖК Панорама Краснодар».

Соседи сразу вызвали на место скорую помощь и полицию. Прибывшие медики осмотрели и забрали ребенка. По словам очевидцев, дозвониться до мамы девочки, которой не было дома, так и не удалось. Тем временем задержать мужчину помогли охранники.

Очевидцы происшествия также утверждают, что девочка, которую едва не выбросил из окна многоэтажки собственный отец, практически не разговаривает. Кроме того, в квартире из еды для ребенка обнаружили только воду и заплесневевший кусочек хлеба. По словам соседей, из квартиры, которую семья снимает около месяца, постоянно слышались громкие крики женщины и девочки.

По словам соседей, девочка практически не разговаривает Фото: t.me/panorama_krd_life

В настоящее время следователями по поручению руководителя СУ СК РФ Краснодарскому краю Андрея Маслова организована доследственная проверка.

- Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка, в том числе имелись ли основания полагать, что могут нарушаться законные права и интересы малолетней, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Уточняется, что также будет проверено реагирование на ситуацию должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.

- Ход проверки в краевом следственном управлении поставлен на контроль. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе ведомства.