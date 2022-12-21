«Для меня и моей команды праздников нет»: Мэр Тимашевска заявил, что администрация не будет отдыхать на новогодних каникулах

Глава Тимашевска Николай Панин. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Больше четырех лет прошло с того момента, как Николай Панин встал у руля в Тимашевске. За это время многое изменилось — город, без преувеличения, пережил масштабное благоустройство. В 2022-м удалось реализовать множество важных проектов, но планов впереди еще больше. Мэр Тимашевска Николай Панин рассказал о том, что сделано и как видит решение городских проблем в новом году.

«Чертов угол» превратили в зону отдыха

В городе появилось новое место для полноценного отдыха с семьей. Его площадь - 15 тысяч квадратов. В 2022 году открыли городской пляж, где обновили каждый сантиметр. Жителям подарили новые пешеходные дорожки, площадки, появились ротонда и детская игровая площадка. Кроме того, позаботились и о том, чтобы береговая зона и площадка для волейбола сохранили свой вид. Для этого их отсыпали особым анапским песком - он не смывается водой в реку.

- Этот участок многие жители знают как «чертов угол». Свое название он получил из-за того, что раньше здесь хулиганили, дебоширили. Для прогулок с детьми или спокойного отдыха с друзьями здесь просто не было условий, - рассказывает мэр Тимашевска Николай Панин. - Но нашей команде, которая согласовывала проект и следила за его реализацией, удалось невзрачное место превратить в потрясающую зону отдыха. Все выполнено в классическом стиле, без какой-либо помпезности, но с заботой о каждом, кто будет здесь гулять.

Как объяснил Николай Панин, еще на этапе реконструкции он постоянно приезжал на объект, следил, как идут работы. Во время одного из таких визитов он встретил мужчину, передвигающегося на инвалидной коляске.

В городе появилось новое место для полноценного отдыха с семьей. Фото: пресс-служба администрации Тимашевска.

- Все было сделано согласно проекту. Но мне важно, чтобы у людей был комфорт не только на бумаге. Потому я спросил, все ли в порядке, нет ли где препятствий, - вспоминает градоначальник. - Мужчина обратил наше внимание на крутой съезд. Тут же мы его откорректировали - теперь зона отдыха подходит абсолютно для всех.

Сквер с самой большой детской площадкой в России

Полностью готов и сквер на улице Дзержинского. За время реконструкции здесь уложили более 3 тысяч квадратов тротуарной плитки, установили удобные скамейки. А еще смонтировали умное освещение, которое управляется с компьютера.

Один из самых важных и принципиальных моментов — озеленение. На территории сквера высадили почти сотню деревьев и кустарников, засеяли 24 тысячи «квадратов» газона. Заранее предусмотрели и проложили систему подземного полива. Но главным сюрпризом для жителей стала многофункциональная игровая площадка с комплексом «Лазалия».

Новый сквер уже радует горожан и доступен для прогулок. Фото: пресс-служба администрации Тимашевска.

- Такие объекты есть в Москве, Подмосковье и Сочи, но у нас она самая большая. У всех семиметровая, а мы сделали - 9 метров. Считайте, высота трехэтажного дома, - делится Николай Панин. - В сквер приезжаю по 3-4 раза на день, бываю чаще, чем дома. Но зато спокоен за то, что все идет так, как надо, потому что каждый этап проходит под пристальным взглядом.

По словам мэра, новый сквер уже доступен для прогулок. Официальное открытие состоится 23 декабря.

Без фейерверков, но с украшениями

Что же касается Нового года, то для жителей Тимашевска, как и других кубанских городов, он пройдет не так, как обычно. Фейерверки и крупные уличные мероприятия проводиться не будут. Но парки и фестивальные площадки будут открыты, также отказываться не станут и от праздничного оформления.

- От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться. Будет усеченный формат по рекомендации администрации Краснодарского края. Мы прекрасно понимаем, что сейчас не до масштабных гуляний, - говорит мэр. - Но вместе с тем праздники Тимашевск встретит светлым и украшенным, как это и подобает нашему любимому городу.

Дети смогут посетить многочисленные новогодние и рождественские елки, для всех будут открыты скверы, можно посетить спектакли в домах культуры.

- Что касается работы администрации, то на каникулы мы не уходим, - заявил Николай Панин. - Для меня и моей команды новогодние праздники - это время, когда нужно активизировать работу еще сильнее и сделать все возможное, чтобы не было никаких аварий, так что мы будем трудиться в прежнем режиме. Если вдруг какой форс-мажор, то оперативно будем решать вопрос.

КСТАТИ

Как в Тимашевске помогают семьям мобилизованных

Глава города ранее высказывался о спецоперации и защитниках страны. Как признался kp.ru Николай Панин, он был на месте тех, чьих отцов сейчас призвали, потому старается оказывать всестороннюю помощь каждой семье, главы которых сейчас находятся в зоне СВО.

Всего в городе проживают семьи порядка 70 мобилизованных и 27 добровольцев.

- У нас за каждым сотрудником администрации закреплена семья, с которой постоянно держим связь. Постоянно от них поступают заявки. Зачастую - это бытовые вопросы, - говорит Николай Панин. - Забор выровнять, дрова подвести, что-то помочь по дому. Эти задачи для обывателя кажутся плевыми, но для женщин, которые остались с детьми, и без мужской руки – сложно. Потому, мы стараемся быстро реагировать на подобные запросы.

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