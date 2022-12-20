«Каждому бойцу - комплект одежды и продукты». Глава района на Кубани возглавил гуманитарную миссию на СВО

Посылки из дома поддерживают военных. Фото: скриншот видео

Глава Тбилисского района Кубани Евгений Ильин возглавил гуманитарную миссию на СВО. Колонна с посылками отправилась в Запорожскую и Херсонскую области, а также в Донецк. На передовой кубанские военные получили от земляков комплект теплых вещей, термобелье, сапоги, воду, медикаменты и аптечки. Также для обогрева солдат и офицеров привезли печи-буржуйки.

- Едем от наших ребят с передовой. Немного устали, но довольны, что все привезли, доставили. Ребята воодушевлены, передавали всем большой привет. Победа будет за нами, - рассказал глава Тбилисского района Кубани Евгений Ильин в Телеграм-канале.

Ценный груз с родной земли бойцы встречали радостно. Среди множества посылок были те, которые передали им матери, жены и родственники.

- Не оставляем наших парней, всегда держим с ними связь и готовы прийти на помощь! – отметил Ильин.

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