Рекордсмен чемпионата России передумал уходить из ФК «Краснодар»

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футболисты «Краснодара» ушли в отпуск в начале декабря. Они разъехались после победы над «Химками» (4:1) в Кубке России.

В следующий раз игроки соберутся уже в начале января – в Краснодаре. Затем черно-зеленые отправятся на сборы в ОАЭ.

Пока игроки отдыхают, скауты работают. Они ищут усиления, а менеджмент оставляет лидеров. Одним из кандидатов на выход был Олакунле Олусегун.

Еще летом он заявил, что имел предложения от клубов из топ-5 европейских лиг.

- Названия клубов говорить не буду. Сейчас я игрок «Краснодара». Буду выкладываться на максимум и не загадывать, – заявлял нигериец «РБ Спорт» еще в августе.

Слова форвард подтвердил игрой. Он даже установил новый рекорд премьер-лиге, как автор самого быстрого мяча в истории чемпионатов России. В матче 12-го тура против «Ростов» он отличился спустя 8,9 секунд после свистка. Правда, этот мяч не спас «быков» от поражения – 2:3.

Затем нападающий получил травму и выбыл до конца первой части сезона. Ожидалось, что он вернется на поле уже в новом году. Сам Олусегун хранил молчание и никак не комментировал будущее.

Зато высказался агент футболиста – Вильям Д’Авила. Он заявил, что форвард не покинет «Краснодар».

- Олусегун восстановился и хорошо себя чувствует. Он не собирается покидать «Краснодар» зимой, – сказал мужчина «РБ Спорт».