Вместе с Сергеем Гармашом и Еленой Яковлевой. Главреж краснодарского театра сыграл в новом «Чебурашке»

В новом фильме про Чебурашку мы увидим краснодарца Арсения Фогелева. Фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

Главный режиссер Краснодарского академического театра драмы имени Максима Горького Арсений Фогелев сыграл санитарного инспектора в новом фильме «Чебурашка», который выходит в прокат 1 января 2023 года.

Легендарный Чебурашка, придуманный детским писателем Эдуардом Успенским и художниками киностудии «Союзмультфильм», в новой ленте вместе с коробкой апельсин попадет из далекой страны в тихий приморский городок. Там ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать – и мешать! – ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама.

Съемочная группа фильма в Сочи, в центре - Сергей Гармаш. Фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

Режиссер ленты стал Дмитрий Дьяченко, который снял фильмы «О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Последний Богатырь». Роль Гены, который в новом «Чебурашке» вовсе и не крокодил, досталась Сергею Гармашу, а старухи Шапокляк – Елене Яковлевой. Ушастого зверька же создали с помощь компьютерных технологий. Вместе с ним в кадре появится и актер и режиссер нашего театра драмы имени Горького Арсений Фогелев.

Актер и режиссер Арсений Фогелев. Фото: пресс-служба театра драмы им. Горького.

– Арсений сыграл в новом «Чебурашке» представителя эпизодического, но важного для сюжета персонажа: санэпидемстанции, – рассказала «КП»-Кубань» супруга артиста, актриса театра драмы Татьяна Башкова. – Его герой приходит в в магазин, куда приехал в коробке с апельсинами Чебурашка, чтобы закрыть его.

«Чебурашку» снимали частично в прошлом году в Сочи. Съемки проходили в парке «Дендрарий», на центральной набережной курорта, а также в санатории им. Орджоникидзе. Знаменитые фонтаны последнего не только «засветились» в советской ленте «Старик Хоттабыч», но и на кадрах из нового «Чебурашки» и уже успели разлететься по Интернету. На них герой Сергея Гармаша и другие персонажи утопают в рассыпанных апельсинах.

Съемки проходили в том числе Сочи - в санатории им. Орджоникидзе. Фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

– Съемочных дней у Арсения было немного: буквально один или два, съемки проходили год назад в Сочи в конце лета или начале осени, – добавила Татьяна Башкова. – На кастинг и в сам кинопроект муж попал через актерское агентство Анны Адамовой, с которым довольно давно работает.

Предпремьерные показы нового «Чебурашки» с Арсением Фогелевым в эпизоде пройдут в 11 кинотеатрах в Краснодаре и других городах региона за неделю до всероссийского старта: 24 и 25 декабря. В широкий прокат «Чебурашка» выходит с 1 января 2023 года.

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Трогательно до слез

– Идея о создании фильма о Чебурашке возникла у нас троих: у меня, сценариста Виталия Шляппо и продюсера Эдуарда Илояна. Почти полтора года писался сценарий, и когда я прочел первые варианты, я был тронут до слез, – цитирует режиссера «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко пресс-служба выпускающей ленту кинокомпании «Централ Партнершип». – В истории про потерявшегося экзотического зверька заложено больше смыслов, чем можно ожидать. Уверен, этот фильм будет интересен и детям, и взрослым, особенно тем, кто жил в Советском Союзе.