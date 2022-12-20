Недостроенные дома и коммуникации. Какие проблемы решат в Тимашевске в 2023 году

Глава Тимашевска Николай Панин. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Глава Тимашевска Николай Панин рассказал, какие новые зоны отдыха появились в городе в 2022-м. Но конец года - это повод не только подвести итоги, но и определить план работ на будущее. По словам мэра, в 2023-м ставку будут делать на проблемные дома и коммуникации.

Подрядчики для проблемных домов найдены

Еще весной 2020 года глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил полностью решить проблему обманутых дольщиков в регионе до конца 2023-го. Но Тимашевск может с этой задачей справиться и раньше. На сегодняшний день в городе два проблемных объекта – это “Лагуна” и “Наш дом”.

- Всего у нас порядка 20 человек - 13 дольщиков по одному дому и восемь - по другому. Люди ждут свои квартиры вот уже больше 10 лет. Но, забегая вперед, скажу, что уже найден подрядчик по одному из домов, он сейчас заканчивает крышу. И, думаю, в 2023 многоэтажка будет уже сдана, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» глава Тимашевска Николай Панин. - По другому объекту, по “Лагуне”, еще идут суды, но потенциальный подрядчик найден. С ним сейчас ведем переговоры.

При этом глава города отметил, что любой застройщик, который начинает возводить многоквартирный объект, берет на себя и другие обязательства. Так, рядом с домом он обязан построить детскую площадку, зону отдыха и парковки.

- Отмечу, что застройщики во время работ делают запрос в управление образования, чтобы уточнить, есть ли места в ближайших детских садах и школах. Только после этого проект согласовывают, - уточняет градоначальник. - Но на сегодняшний день как таковой проблемы в городе нет. У нас лишь два учебных заведения, в которых дети учатся в две смены, все остальные - в одну. Потому мест хватает.

Отопительный сезон - без форс-мажоров

В Тимашевске обновляют не только внешний облик города, но и его внутренние коммуникации. По словам мэра Николая Панина, в 2022 году значительные средства были потрачены именно на модернизацию сетей.

В 2022 году провели масштабный ремонт теплотрассы. Фото: пресс-службы администрации Тимашевска.

- Что касается центрального водовода, в этом году отремонтировали большую трубу. Там “четырехсотку” поменяли, протяженность ее 550 метров. На следующий год запланировано обновить еще 900 метров. Мы закончим работы по главному водоводу, но нам предстоит еще провести реконструкцию трубы на улице Ленина, также в планах ремонт канализации, - сказал Николай Панин. - У нас есть несколько проектов, которые мы уже представили в администрации края и, надеюсь, нам согласуют средства на строительство нового водовода в микрорайон “Садовод”. Это будет новый водозабор, проект уже прошел госэкспертизу и передан в министерство ТЭК и ЖКХ края на рассмотрение. На его возведение потребуется порядка 100 миллионов рублей.

Уделили в 2022 году внимание и теплотрассе. Рабочие обновили участок трубы, который находился на большой глубине - около четырех метров. Несмотря на сложность, откладывать ремонт не стали, поскольку в прошлом году здесь случилось 18 аварий. Тем временем, теплосети сейчас уже за свои средства подводят трубу непосредственно к котельной.

А еще в городе заменили центральный водовод. Фото: пресс-службы администрации Тимашевска.

- После ремонта коммунальных ЧП не было, но, надеюсь, и не будет. В целом, что касается отопительного сезона, то мы в него вошли гладко. Небольшие отклонения по графику коснулись жителей домов, где шел ремонт на участке. Работы мы планировали окончить до 1 ноября, о чем неоднократно предупреждали. Так что до прихода серьезных холодов все люди получили тепло, - заверил Николай Панин.

Отдельно глава города отметил работу единого оператора по сбору и транспортировке ТБО. Парк техники, которая стоит на страже коммунальщиков, увеличен, при этом машины - новые.

- Когда я только стал главой в 2018 году, в городе на улицах лежали горы веток. Теперь эта проблема навсегда в прошлом. На различных улицах расставлено 60 бункеров, так что вопросов о том, куда выбрасывать ветки, траву и прочее, даже не возникает. Мусороуборочные машины работают по системе ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать работу сотрудников и мониторить, насколько качественно они убирают город. Со стороны администрации нареканий нет, - сказал глава Тимашевска.

Город приобрел новую технику, в их числе - грейдер. Фото: пресс-службы администрации Тимашевска.

КСТАТИ

Тимашевск нарастил парк собственной техники

Для города закупили погрузчик, трактор, автогрейдер, а также ручные снегоотбрасыватели и мотоблок. Еще один трактор администрации Тимашевска подарили. В планах - покупка КамАЗа и приобретение еще одной самоходной машины.

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На что будете делать ставку в 2023 году

По словам мэра Тимашевска, 2023 год для города начнется с улучшения инфраструктуры. В частности, планируется привести в порядок системы водоотведения.

Кроме того, еще один важный проект - это круговой объезд города Тимашевска. Дорожный комплекс будет включать четыре путепровода для проезда сельхозтехники и два – через ж/д пути, мост через реку Кирпили, четыре развязки, два надземных пешеходных перехода.

- Новая магистраль, которую очень ждут жители, разгрузит город. Ведь благодаря дороге транзитный транспорт больше не будет заезжать в Тимашевск. И это облегчит жизнь многим, - отметил Николай Панин.

Закончить объезд планируют в 2025 году.