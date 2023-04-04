Жертвой ДТП с автобусом на Кубани стал водитель иномарки, трое детей госпитализированы

Фото: t.me/mvd_23

Смертельная авария произошла вечером 3 апреля в Темрюкском районе Краснодарского края. По предварительным данным, легковушка не пропустила автобус. Один человек погиб, трое пострадали.

- Смертельная авария случилась около 20:40 на автодороге «Тамань – Волна». 24-летний водитель на автомобиле «Вортекс» двигался в сторону станицы Тамань, при повороте направо не предоставил преимущество в движении автобусу «Хендай Универс» и допустил с ним столкновение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: t.me/mvd_23

В результате ДТП водитель иномарки скончался до приезда скорой медицинской помощи. Три несовершеннолетних пассажира доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

В полиции добавили, что на момент аварии в автобусе пассажиров не было. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Фото: t.me/mvd_23

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