Митрополит Григорий принял участие в научной конференции в Екатеринодарской духовной семинарии

Фото: mitropoliakuban.ru

3 апреля 2023 года открылась Всероссийская конференция «Русская Православная Церковь, казачество и власть в истории России XIX – XXI веков». Мероприятие организовала Екатеринодарская духовная семинария и Кубанский государственный университет при поддержке Учебного комитета Русской Православной Церкви.

В актовом зале собрались преподаватели и студенты Екатеринодарской духовной семинарии, представители вузов Кубани, духовенства и научного сообщества из разных городов России – конференция прошла в очном и онлайн-формате.

- Для жизни Церкви главным мерилом того или иного исторического этапа является наличие в этом периоде святых. Русскую Православную Церковь часто называют церковью новомученников и исповедников — столько святых угодников, сколько явил нам Господь в начале ХХ века в России, вы не найдете нигде. В Собор новомученников и исповедников Церкви Русской были внесены имена более 1800 святых. И с каждым годом число новомучеников увеличивается, открываются новые свидетельства, прославляются новые святые. Общее количество пострадавших за веру в годы репрессий пока невозможно определить. Но, по мнению церковных исследователей, оно может достигать до миллиона человек. Мы, православные христиане, верим, что в том числе и по молитвам святых новомучеников и исповедников Церкви Русской безбожное коммунистической государство, которое более 70 лет вело жесткую борьбу с православием, навязывало атеистическую идеологию, в этой борьбе проиграло, — сказал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Фото: mitropoliakuban.ru

В митрополии ведется активная работа по сбору сведений о пострадавших за веру.

- Нынешние времена возрождения Церковных и православных казачьих традиций показывают нам важность духовно-нравственного воспитания и духовного просвещения молодого поколения, особенно в школе, понимания невозможности правильного построения такого воспитания без опоры на ценности Православия – религии, которой жили наши предки и во многом благодаря которой наша Родина выстояла в сложные времена и, без сомнения, выстоит и сейчас, — сказал митрополит Григорий.

Актуальным проблемам прославления новомучеников и исповедников Церкви Русской был посвящен интересный доклад доктора исторических наук, профессора Санкт-Петербургской духовной академии, профессора кафедры церковной истории Общецерковной докторантуры и аспирантуры, главного архивиста Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Михаила Витальевича Шкаровского. После выступления докладчик ответил на все возникшие у слушателей вопросы.

Ректор Екатеринодарской духовной семинарии, кандидат исторических наук протоиерей Михаил Литвинко представил доклад «Государственная власть и Русская Православная Церковь в СССР в послевоенный период (1945 – 1965 гг.).

Большое внимание докладчиков было уделено теме казачества. Руководитель учебно-методического отдела Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством Ирина Алексеевна Котина рассказала о духовно-нравственном воспитании в системе непрерывного образования казаков, опыте и перспективах развития, представив онлайн-презентацию. Первый заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Константин Яковлевич Перенижко выступил с докладом «Реализация государственной политики в отношении российского казачества на современном этапе», в котором была затронута тема участия казаков в специальной военной операции и окормления его походными священниками.

Фото: mitropoliakuban.ru

Темы истории казачества, очень важной для Кубани, касались и доклады профессора кафедры истории России Кубанского государственного университета, доктора исторических наук Олега Владимировича Матвеева («Православие в традиционной системе ценностей казачеств России ХХ – ХХ вв.: общее и особенное»); доктора исторических наук, доцента кафедры истории России КубГУ, первого атамана Кубанского казачьего войска с 1990-го года Владимира Прокопьевича Громова («Кубанцы – участники Всероссийского Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 гг.); доцента кафедры истории КубГу Марины Юрьевны Горожаниной («Православие как один из элементов идентичности казачества: к постановке проблемы»).

Всего в программе пленарного заседания было представлено девять докладов.

Во второй половине дня состоялся круглый стол «Проблемы современного изучения церковной истории» с участием доктора исторических наук, профессора Санкт-Петербургской духовной академии, профессора кафедры церковной истории Общецерковной докторантуры и аспирантуры, главного архивиста Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Михаила Витальевича Шкаровского.

4 апреля конференция продолжит свою работу по секциям: «Православие и казачество», «Русская Православная Церковь в советской и современной России», «Православие, власть и общество на переломных этапах российской истории». Участниками станут преподаватели ведущих вузов России, духовенство, представители Екатеринодарской духовной семинарии и другие. Докладчики и слушатели смогут принять участие не только лично, но и в видео-формате.