Сергей Галицкий больше не дарит игрокам ФК «Краснодар» часы Rolex. Узнали почему

Сергей Галицкий вручает часы Ари Фото пресс-службы ФК Краснодар

Несколько лет футбольный клуб «Краснодар» награждал игроков, которые провели более 100 матчей в черно-зеленой футболке. Они получали фирменные часы Rolex с эксклюзивной гравировкой. На циферблате был изображен логотип команды.

За все время часами обзавелись более 10 человек. Их вручал лично Сергей Галицкий или гендиректор клуба, Владимир Хашиг. Это случалось либо на тренировках, либо на играх «Краснодара».

Сергей Галицкий и Рамос Жоазиньо Фото пресс-службы ФК Краснодар

Но недавно традиция оборвалась. Об этом рассказал игрок сборной Армении Эдуард Сперцян. Он заявил, что Сергей Галицкий отказался от подарков футболистам.

- Уже часы не дарят игрокам, у меня их нет, – заявил игрок изданию «РБ Спорт».

Также он добавил, что «Краснодар» отказался от любых подарков игрокам. Напомним, что эта традиции возникла еще в 2014-м. Сергей Галицкий анонсировал ее в соцсетях. И даже приложил первый образец часов. Их получил Рамос Жоазиньо. Позже он признавался, что болельщик «быков» предлагал ему два миллиона рублей за аксессуар. Но он отказался.

Отметим, что стоили часы миллион рублей. Об этом сообщал портал «Чемпионат.Ком». Это была эксклюзивная серия Rolex Submariner.