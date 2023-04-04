Сома-гиганта весом 42 кг выловили в Краснодарском крае

Фото: novorab.ru

Жители Новороссийска отправились на рыбалку в Темрюкский район. Они остановились на платных прудах в Темрюкском районе. Поездка сложилась более чем удачно: через несколько минут им на крючок попался сом-гигант в 42 кг. Тащить добычу пришлось вдвоем.

- Нам с приятелем очень повезло. Огромный сом польстился на куриную печенку, которую друг закинул в воду в виде приманки. Крючок сорвался, когда мы подтянули рыбу к берегу, пришлось помогать напарнику сачком, - рассказал рыбак «Новороссийскому рабочему».

После рекордного для друзей улова они стали делать селфи. Положили сома и по очереди ложились рядом, чтобы был понятен масштаб добычи.

- Вес добычи оказался 42 килограмма! Это значит, возраст рыбины больше 15 лет. Мы сами не съели сома. Решили продать. В магазине забрали за 8 тысяч рублей, - поделились мужчины.

Рыбаки отметили, что, чем старше сом, тем дешевле его мясо. Молодая рыба стоит дороже, потому что вкуснее.

- Расходы на поездку составили около 3 тысяч рублей с каждого – оплата суточного пребывания, номер в гостинице, бензин, еда. В итоге сом окупил все расходы хорошего запоминающего отдыха. Помимо гиганта, привезли домой толстолобиков и карпов, - отметили рыбаки.