В Сочи третьи сутки ищут загадочно пропавшего отца хоккеиста Матвея Мичкова

Андрей Мичков

В Сочи разыскивают пропавшего без вести отца хоккеиста Матвея Мичкова. 51-летнего Андрей Мичкова ищут уже третьи сутки. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Мичков Андрей Владиславович пропал 2 апреля в Адлере. В тот день он так и не вернулся домой и перестал выходить на связь. К поискам мужчины подключились волонтеры. Но о местоположении Андрея Мичкова пока так ничего и неизвестно.

Уточняется, что в момент исчезновения мужчина ростом 173 сантиметра был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, черные кроссовки и черную вязаную шапка. Он имеет русые волосы и голубые глаза.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Андрея Мичкова, просят обратиться по номеру 8(918)2445860 либо на горячую линию поискового отряда 8 (800) 700 5452.

Напомним, сын пропавшего Андрей Мичкова 18-летний Матвей перешел в «Сочи» из СКА на правах аренды. Он провел в КХЛ 27 матчей и набрал 20 очков, забросив девять шайб и отдав 11 передач. В 2021 году Матвей Мичков был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком юниорского чемпионата мира по хоккею.