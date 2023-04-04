После сноса 100-летнего здания в Сочи управление госохраны памятников судится с собственником руин

Дом на Депутатской сейчас выглядит так Фото: Олег УМАРОВ

В конце прошлого года сразу несколько ведомств Сочи возмутились сносом старинного дома на улице Депутатская, 10.

Дело в том, что по этому адресу располагался бывший корпус санатория "Москва". Здание давно принадлежит частному собственнику. Но, как считают в госохране памятников, он обязан был его ремонтировать и не имел права сносить.

- Строение внесено в реестр Управления охраны культурного наследия Краснодарского края. Несмотря на это, собственники начали осуществлять снос. Краевым ведомством инициирован иск в суд, компетентную оценку деятельности правообладателя земельного участка и исторической постройки теперь дадут правоохранительные органы, - уточняли в мэрии курорта.

Пристройка, вернее, то, что от нее осталось, находится за забором Фото: Олег УМАРОВ

Санатория «Москва» давно не существует. Сейчас на его территории находится ЖК «Москва», где двухкомнатную квартиру можно купить за 27 миллионов 500 тысяч рублей. А двухкомнатную студию с черновой отделкой продают за 11 миллионов 450 тысяч рублей.

Не вписывался в это новое пространство только домишко с историей. Много лет он работал как мини-отель под названием "Теремок". Но летом персонал уволили, а гостиницу закрыли на реконструкцию.

Как позже обнаружилось, реконструкцию начали кардинально - отправив под ковш.

Так исторический дом выглядел в наши дни. Фото: https://arch-sochi.ru/

- По данному факту, как только стало известно об указанных действиях, совершен выезд, направлено заявление в полицию. Доведена вся необходимая информация до лиц, проводивших данные работы, - пояснял тогда начальник отдела управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края Алексей Соловьев.

Проверку начали и в прокуратуре. Правда, позже не нашли исторической ценности в снесенном объекте. Вернее, необходимых оснований его таковым считать.

- Снесли пристройку к памятнику архитектуры, сам дом цел, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

КОНКРЕТНО

Тихо, идет суд

Однако управление госохраны памятников настаивает на том, что собственник дома на Депутатской обязан его восстановить по первоначальному эскизу.

- Суд в Белореченске обязал собственника исторического здания в Сочи вернуть об'екту первоначальный вид. Однако собственница обжаловала это в апелляции. Итогового решения инстанция пока не вынесла, - сообщили "КП"-Кубань" в Об'единенной пресс-службе судов Краснодарского края