Забрали золото на 35 млн рублей и иностранную валюту: Драгоценности и наличку взыскали за взятки в доход государства с чиновницы из кубанского Роспотребнадзора

Марина Балаева погорела на взятках

Прокуратура провела проверку по делу о взятках бывшей начальницы отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. В доме Марины Балаевой сотрудники ведомства нашли ювелирные изделия и деньги, законность который экс-чиновница подтвердить не смогла.

- Прокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

С экс-начальницы Роспотребнадзора изъяли 280 ювелирных изделий стоимостью 35 млн рублей, а также наличку: 3 млн российских рублей, 128 тысяч долларов США и евро.

Дома у Балаевой нашли тайник с деньгами и драгоценностями

Марина Балаева в должности начальника отдела надзора за питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю работала больше 10 лет. За это время она успела наладить схему передачи ей взяток. В систему были впутаны несколько человек из отдела.

В марте 2021 года к Балаевой на работу нагрянули сотрудники ФСБ с обысками. По данным следствия, женщина в служебном кабинете получила взятку в размере 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Было возбуждено уголовное дело. Во время обыска оперативники нашли в квартире подозреваемой более 11 миллионов рублей. Деньги были расфасованы пачками в рублях и иностранной валюте.

Марине Балаевой предъявляли обвинение в трех эпизодах получения взяток в значительном размере группой лиц по предварительному сговору и двух эпизодах получения взяток. Кроме этого, ее будут судить за служебный подлог и превышение должностных полномочий. Бывшие подчиненные фигурантки – заместитель, ведущий специалист-эксперт отдела и трое главных специалистов-экспертов – обвиняются по тем же статьям.

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