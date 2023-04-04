Семь лет был в секс-рабстве. Педофил выплатит почти миллион рублей мальчику, которого насиловал со второго класса

Пока приговор в законную силу не вступил, так что мужчина может его обжаловать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани педофил, который семь лет насиловал школьника в доме его родителей, получил почти 16 лет тюрьмы. Об этом сообщают в Объединенной пресс-службе судебной системы Краснодарского края. Напомним, шокирующая история произошла в одной из небольших станиц Выселковского района. Впервые домогательства со стороны 30-летнего мужчины к мальчику, с родителями которого он был знаком, начались еще в 2014 году. Но долгие семь лет ребенок боялся что-либо рассказать родным, опасаясь расправы.

Следствием установлено, что подсудимый с 2014 по 2021 год часто встречался с семьей мальчика, приходил к ним домой. В эти годы он совершал в отношении ребенка преступления, угрожая ему в случае неподчинения.

Впервые педофил надругался над мальчиком, когда тот ходил лишь во второй класс - ему было 8 лет.

- О происходящем ребенок никому не рассказывал до апреля 2021 года, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

После того, как началось расследование, мужчине вменили п.«б» ч.4 ст.132, п.«а» ч.3 ст.132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, если они совершены в отношении несовершеннолетнего". А теперь педофилу огласили приговор.

- Слушания по делу проходили в закрытом режиме, - уточняют в Объединенной пресс-службе судебной системы Краснодарского края. - Подсудимый вину не признал, давать показания отказался.

Но доказательств было достаточно. Мужчине дали 15 лет 10 месяцев тюрьмы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год и 6 месяцев. На это время ему запрещено менять место жительства, выезжать за пределы района, в котором он будет проживать после отбывания наказания, посещать детские учреждения и места общественного питания, в которых свободно продают спиртное.

Также суд взыскал с мужчины компенсацию морального вреда 900 000 рублей. Правда, пока приговор в законную силу не вступил, а значит, его возможно обжаловать.