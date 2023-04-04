ХК «Сочи» сделал заявление после загадочной пропажи отца хоккеиста Матвея Мичкова

Андрей Мичков. Фото: vk.com/hcsochi

ХК «Сочи» сделал заявление после загадочной пропажи отца хоккееиста Матвея Мичкова. Напомним, о местонахождении Андрея Мичкова ничго неизвестно со 2 апреля. Вечером он ушел из квартиры, в которой жил вместе с семьей. Собирался быстро забежать в продуктовый, где должен был встретиться с родными. Но каким-то образом они разминулись. Сейчас поисками мужчины занимаются и волонтеры, и полицейские. А тем временем его сын продолжает заниматься вместе с командой.

- Сейчас Матвей Мичков продолжает тренировки в составе ХК «Сочи», - сообщили в клубе. - Ему оказывают необходимую психологическую поддержку.

В клубе также добавили, что на данный момент о местонахождении Андрея Мичкова ничего неизвестно, его телефон выключен.

- ХК «Сочи» оказывает всю возможную помощь правоохранительным органам, которые ведут поиски пропавшего Андрея Мичкова, - добавили в клубе.

Если вы обладаете любой информацией, которая поможет в поиске, просьба позвонить по телефонам: 8 (862) 243-30-56, 8 (862) 243-30-55, ХК «Сочи».

- Мы все искренне надеемся, что эта история завершится благополучно, - сказали в ХК «Сочи».

Отметим, что ранее в поисковом отряде "Лиза Алерт" сообщили, что ни в одной больнице города Андрей Мичков не найден. Сам мужчина не страдал потерей памяти, на самочувствие родным не жаловался. Что с ним могло произойти, остается только догадываться.

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Рост Андрея Мичкова - 173 сантиметра. У мужчины русые волосы и голубые глаза. В день пропажи он был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, черные кроссовки и черную вязаную шапка.