Мог упасть со скалы. Пропавшего альпиниста в горах Сочи нашли мертвым

Фото: ЮРПСО МЧС России

35-летний альпинист Араик Сукиасян пропал 2 апреля. Он полез на скалы искать два квадрокоптера. Последний раз вышел на связь с друзьями днем: записал видео, где рассказал, что один из беспилотников нашел, аппарат в целостности и сохранности. Больше от Араика никаких сообщений не было, он не отвечал ни на звонки, ни на сообщения.

Вечером знакомые обратились за помощью к спасателям. К месту выдвинулся отряд, который обследовал скальный участок старой краснополянской дороги в районе села Кепша. В связи с ухудшением погоды и опасностью передвижения по скальному рельефу в темное время суток поиски приостановили до рассвета. 3 апреля поисковая операция также не увенчалась успехом.

Утром 4 апреля альпиниста начали искать с воздуха. Человека заметили с помощью квадрокоптера. Он находился на высоте около 300 метров над уровнем моря. С альпинистским снаряжением спасатели добрались до места за 2,5 часа. К сожалению, найденный альпинист не подавал признаков жизни.

- В 12:30 спасатели добрались до места. Мужчина был без признаков жизни. Тело уложили на жесткие носилки и транспортировали из горно-лесной местности к автомобильной дороге, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО.

Тело передали сотрудникам полиции. Предварительно, альпинист мог упасть со скалы и получит травмы не совместимые с жизнью. Причины трагедии устанавливаются.

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