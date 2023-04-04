Отключение воды
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В городе-герое уже вовсю готовятся к следующей зиме. Там заменят 8000 метров сетей и капитально отремонтируют 12 котельных. На все это потратят почти 120 миллионов! Несмотря на долги управляющих компаний и ТСЖ - аж полмиллиарда целковых!
-Впервые в Новороссийске переведем 21 центральный тепловой пункт на автоматический режим! - гордится технический директор АТЭК Максим Караваев. - Их работу будет круглосуточно контролировать диспетчер. В случае отклонений параметров можем оперативно реагировать, избегая нештатных ситуаций
Уже сейчас вовсю трудятся бригады на улице Козлова: укладывают более 1100 метров магистрали, которая за 50 лет уже отработала свой ресурс. Обновление сетей, начатое в прошлом году, продолжится и на проспекте Ленина.
-Мы учли жалобы абонентов прошлой зимой, - заверяет главный инженер Новороссийских теплосетей Михаил Егоров. - Так, проблемы возникали в районе кинотеатра «Нептун» на ул. Набережной, где из-за утечек даже затапливало подвалы. Чтобы этого избежать, заменим 150 метров участка. Также весной выполним аналогичные работы по ул. Рубина, Видова, на ул. Кутузовской, Суворовской и на других.
Трубы - это артерии, а сердце системы - котлы. В 9-м микрорайоне все три агрегата высотой в 8 метров (!) полностью разберут и соберут заново, заменив и все внутренности. То же самое предстоит на ул. Сипягина.
Правда, для полноценного проведения работ в ряде районов будет на время отключаться горячая вода. Поэтому тепловики приносят извинения у потребителей за временные неудобства.
С 17 апреля:
до 28 апреля
Куникова, 55, корпус 1 и 2,
Мысхакское шоссе, 59, литер 1 и 2, 71,
до 30 апреля:
Коммунальная, 9.
Новороссийское шоссе, 9, 11, 13, 15, 17,
Победы, 11,
Труда,6, 9,
до 21 апреля:
Анапское шоссе, 54а, 62, 64,
Видова, 116, 125,
Индустриальная, 6а, 8,
Интернациональная,2,
Козлова, 65а,
Луначарского, 2, 4, 6, 10, 12.
С 20 по 28 апреля:
Полевая, 4, 6.