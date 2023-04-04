Идет в отказ. Хирург, изуродовавший участницу конкурса красоты в Сочи, заявляет о своей невиновности

По словам Юлии Тарасевич (слева), лечь под нож ее уговорил Андрей Комаров.

Расследование громкого уголовного дела, которое завели после изуродования участницы конкурса красоты в Сочи Юлии Тарасевич, окончено. Как стало известно, обвинение официально предъявлено одному хирургу. По данным kp.ru, речь идет об Андрее Комарове, который, по словам самой женщины, изначально уговорил ее лечь под нож.

- По версии следствия, 3 декабря 2020 года в краснодарской частной клинике врач, предвидя наступление общественно опасных последствий 41-летней пациентке, провел пластические операции, но с дефектами, - сказали в прокуратуре Краснодарского края.

Юлии Тарасевич сделали подтяжку век, лица, а также удалили комки Биша. При этом, как считают следователи, хирург неверно спланировал объем иссекаемых тканей. Таким образом, он нарушил хирургическую технику и ведение пациентки в послеоперационном периоде.

В результате допущенных технических нарушений пациентка буквально не узнала себя в зеркало. Она не может закрывать глаза, с трудом дается мимика.

- При смыкании век остается открытой глазная щель, шириной 0,7 см, при этом верхнее веко опускается частично с обеих сторон, нижние веки неподвижны, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Наблюдается выраженная атрофия мягких тканей лица, пациентка не может улыбаться, за счет чего возникает отчетливо заметная асимметрия, и другие серьезные дефекты.

После нескольких восстановительных операций Юлии удалось вернуть объем лицу, но улыбаться она по-прежнему не может.

Кроме того, после операции у Юлии развилось психическое расстройство – у нее диагностировали депрессию с тревожными проявлениями. Согласно экспертизам, пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью. Кстати, проведенная экспертиза показала - некоторые последствия уже не исправить.

Ход расследования уголовного дела находился на контроле в краевом следственном управлении. Совсем скоро врач предстанет перед судом.

Отметим, что сам хирург, как и прежде, не признает свою вину. При этом под стражу его не заключили, ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В случае, если вина врача будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

А тем временем изуродованная участница конкурса красоты подала иск на 35 миллионов рублей - такую компенсацию она требует от клиники и врачей за искалеченную жизнь. Сейчас гражданское дело слушается в Ленинском районном суде Краснодара.

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