Спектакль на семь суток ареста. Кто такой Роман Любименко, устроивший странный перформанс у администрации Краснодарского края

Романа Любименко арестовали. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Утром 4 апреля у здания администрации Краснодарского края (в пешеходной ее части) кто-то припарковал BMW со звездой шерифа полиции США. Неизвестно, кто первым вызвал полицию. Но она приехала и начала шерстить машину на предмет террористической угрозы.

Вскоре выяснилось, что чудо-автомобиль, увешанный заморской символикой, принадлежит 44-летнему краснодарцу Роману Любименко. Впрочем, его имя многим любителям быстрой езды давно известно.

Это краснодарский гонщик. Некоторое время назад Роман возглавлял общественное движение, организовывавшее гонки. Именно он настаивал на возврате турбодрома "Белая стрела" в Краснодаре гонщикам. Но в суде эти инициативы провалились.

Роман много лет увлекается гонками Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В 2008 году земельный участок по улице Парусная был выделен Федерации технических видов спорта под строительство турбодрома. Однако затем земля поменяла собственника и была разделена на две части. На одном участке возвели коттеджный поселок, а на втором появился турбодром.

В 2012 году Федерация технических видов спорта заняла у коммерческой компании 148 млн рублей под залог участка под «Белой стрелой». Вернуть деньги общественники не смогли и земельный участок отошел к коммерческой структуре.

Турбодром "Белая стрела". Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Администрация Краснодара сочла эту схему незаконной. Было возбуждено уголовное дело, но в 2020 году производство прекратили в связи со сроком давности. Мэрия попыталась через суд вернуть землю, но Пятнадцатый арбитражный суд отклонил жалобу мэрии Краснодара по иску об изъятии земельного участка площадью 152 тысяч кв. м.

Впрочем, автор перформанса у краевой администрации Роман Любименко не смог или не захотел объяснить, что он пытался продемонстрировать, пригнав авто на Красную,35.

Суд за хулиганство и нарушение ПДД отправил его в изолятор на 7 суток административного ареста.