Андрея Мичкова нашли мертвым около дома в Сириусе.

Названы предварительные причины смерти отца хоккеиста Матвея Мичкова. Напомним, 51-летний Андрей Владиславович ушел из своей квартиры вечером 2 апреля. Мужчина направлялся в магазин, где собирался встретиться с семьей, но домой так и не вернулся. Два дня в Сочи искали отца. Эти дни Матвей вместе с родственниками и волонтерами прочесывали территорию Сириуса, где и жила семья спортсмена.

- Перед уходом из дома отец Матвея не взял с собой телефон, - рассказывают в окружении хоккеиста. - Насколько нам известно, он планировал быстро заскочить в продуктовый и вернуться. Слышали, что в магазине он как раз должен был встретиться с родными, но по какой-то причине они разминулись.

Волонтеры обзвонили все больницы города, морги - там не нашли мужчину. Вечером 4 апреля поиски остановили. Отца звезды хоккейной сборной России нашли, но, к сожалению, мертвым. Его тело обнаружили в пруду около дома, где он жил с семьей. Мужчину уже вытащили, его опознали.

Правоохранители сейчас рассматривают несколько версий случившегося. Не исключено, что Андрею Владиславовичу могло стать плохо на улице из-за боли в сердце. Хотя родственники и знакомые семьи ранее никогда не слышали о том, чтобы он жаловался на здоровье. Еще одна версия, которую рассматривают правоохранители, - мужчина мог просто оступиться и упасть. Ведь из дома он вышел, когда на улице стемнело. Мог ли кто-то его намеренно столкнуть в водоем, также будут проверять в МВД. Пока же идет осмотр места ЧП и видео с камер наблюдения.

В этом пруду и нашли мужчину. Фото: Антон Измайлов/Google

- На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы ОМВД Сириуса Павел Комолов.

Сейчас проводится проверка.

- Перед уходом отец хоккеиста ни с кем не ссорился, на самочувствие не жаловался, проблем с памятью у него никогда не было, - пояснили в окружении спортсмена. - И со здоровьем все было в порядке. Плавать он умел, поэтому мы в шоке от этих новостей.

В любом случае, что стало причиной смерти отца хоккеиста «Сочи», станет известно после проведения ряда экспертиз.

«Комсомольская правда» - Кубань» выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова.

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