Споткнулся или не заметил обрыв? В Сочи следователи выясняют причины смерти альпиниста

Место, где произошла трагедия. Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС России.

По факту гибели 35-летнего Араика Сукиасяна в горах Красной Поляны назначена проверка. Тело альпиниста нашли в труднодоступном месте скального участка рядом со старой краснополянской дорогой. Пока основная версия следователей – несчастный случай.

- Сейчас следователи опрашивают очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза и проводятся иные необходимые проверочные мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего. По окончании будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Опытный альпинист Араик Сукиасян 2 апреля отправился в сочинские горы, чтобы найти потерянные там два квадрокоптера. После того, как один дрон удалось обнаружить, он записал друзья видеоролик и приступил к поискам второго. Больше от Араика никаких сообщений не было, он не отвечал ни на звонки, ни на сообщения.

Поиски продлились три дня. Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС России.

- Вечером 2 апреля через службу «112» в спасательный отряд МЧС поступило сообщение о том, что на скальном участке старой краснополянской дороги, в районе села Кепша, пропал мужчина. По словам звонившего, его друг полез один на скалы, чтобы найти два ранее упавших квадрокоптера, - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Поиски мужчины велись с помощью беспилотной авиации. Несколько дней отряд из семи спасателей обследовал скальные сбросы, «полочки», лесной массив в районе первого тоннеля старой краснополянской дороги, а также русло реки Мзымты. Тело альпиниста удалось найти только на третий день. Поисково-спасательная операция завершилась 4 апреля, мужчина к этому моменту уже не подавал признаков жизни.

Спускать тело пришлось с помощью специального снаряжения. Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС России.

- В результате воздушного поиска с применением беспилотного летательного аппарата на скальном участке, расположенном над первым тоннелем старой краснополянской дороги, был обнаружен человек. Он находится на высоте около 300 метров над уровнем моря, - сообщили спасатели.

Чтобы спустить погибшего, потребовались альпинистское снаряжение и 16 человек. Спустя три часа тело было передано медикам, которые констатировали смерть.

По предварительным данным с альпинистом произошел несчастный случай по собственной неосторожности. Скорее всего, он сорвался со сложного скального участка.