Мэрия Геленджика собирается забрать у британской компании участок на черноморском побережье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Геленджика изымают у британской компании землю в Кабардинке. Дело в том, что курорт включен в перечень приграничных территорий, где иностранным компаниям запрещено владеть землей. Всего в список входит 12 муниципалитетов, включая Геленджик, Сочи, Новороссийск, Анапу. Также Ейский, Приморско-Ахтарский, Темрюкский, Каневской, Мостовский, Славянский, Туапсинский и Щербиновский районы.

Иск администрации города был зарегистрирован в Арбитражном суде Краснодарского края. В нем требовалось обязать компанию «Гринхаус Девелоперс Лтд» реализовать на торгах принадлежащей ей территории. Данные об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

Участок, о котором идет речь, расположен на улице Мира. Она является одной из самых главных в городе. Площадь земли составляет 13 соток. Она имеет статус ИЖС. Известно, что на данный момент территория не застроена.

- Указом президента РФ утвержден перечень приграничных территорий. Исходя из него иностранные граждане и компании не могут владеть землей, - сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Уточняется, что если в собственности зарубежной компании все-таки оказалась такая земля, согласно российскому законодательству, она должна быть отчуждена в течение определенного периода. Если этого не произошло, он территорию будут продавать в принудительном порядке.