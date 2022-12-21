Краснодарские онкологи провели сложнейшую операцию по удалению почки

В Краснодаре онкологи провели сложнейшую операцию. Фото: t.me/kkb2krasnodar

В Краснодаре онкологи провели сложнейшую операцию. Они удалили пораженную почку через проколы.

Все началось с того, что в краевую клиническую больницу №2 направили женщину с подозрением на кистозное образование правой почки. Ей начали проводить дообследование. Пациентке сделали КТ с внутривенным болюсным контрастированием.

- Установили опухоль почки. По данным КТ она поразила практически весь орган. Поэтому орган необходимо было удалить, - сообщили в пресс-службе краевой клинической больнице №2.

Уточняется, что сначала женщине провели исследование функции почек. Оно показало, что функция находящийся с права почки, которая была поражена, резко снижена. После этого онкологи приступили к самой операции.

- Почку доставали через четыре прокола. Небольшой доступ в брюшной полости помог успешно провести операцию, - рассказали в пресс-службе краевой клинической больнице №2.

Преимущество такого метода оперативного лечения заключается в быстром восстановлении пациента и его скорому возвращению к нормальному образу жизни.