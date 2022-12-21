Двое детей погодок погибли при пожаре в Адыгее

Следователи назначили пожарно-техническую судебную экспертизу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее 18 декабря произошла страшная трагедия. Огонь унес жизни двух маленьких детей. В станице Дондуковской Гиагинского района загорелся дом. Во время пожара без присмотра остались двое мальчишек.

- По факту гибели двух малолетних детей в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Двум малышам, которых обнаружили в сгоревшем здании, было всего год и два. Огонь быстро распространялся на территории дома. Мальчики оставались одни в комнате, когда пламя огня заполонило все вокруг. Их обнаружили уже без признаков жизни.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», следователи осмотрели место происшествия. Сейчас дом, где случилась трагедия, весь покрыт сажей. Обои ободраны, а мебель испорчена. В целях установления причины пожара назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.

- Допрошена мать погибших несовершеннолетних, а также свидетели и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в региональном ведомстве.

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