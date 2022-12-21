Судам запретят передвигаться по Краснодарскому водохранилищу с 22 декабря

Движение судов ограничат в связи со средним уровнем реагирования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском водохранилище с 22 декабря ограничат эксплуатацию маломерных судов, в том числе лодок и катеров. Это связано с введенным средним уровнем реагирования на территории региона.

- В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Краснодарского края необходимо ограничить с 00:00 22 декабря эксплуатацию маломерных судов в акватории Краснодарского водохранилища и ниже по течению реки Кубань до Яблоновского моста в границах региона до особого распоряжения, - говорится в постановлении губернатора Вениамина Кондратьева.

Документ размещен на сайте 20 декабря. Такая мера вводится в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Напомним, средний уровень реагирования на Кубани ввели с 19 октября. Он означает прежде всего усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики теперь под особым контролем. Усиленные меры безопасности будут приниматься и на объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.