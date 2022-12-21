«Молитесь за нас!». Девочка с «маской Бэтмена» обратилась за помощью к пластическим хирургам после лечения в России

Луна встречает Новый год. Фото: Кэрол Феннер

В России продолжают следить за судьбой маленькой девочки с бразильскими корнями, но гражданкой США. С первых месяцев жизни родители Луны Феннер борются за внешность дочери без изъянов - малышка родилась с гигантским родимым пятном на лице. Врачи поставили ей диагноз - меланоцитарный невус. Это и есть родинка, но и мина замедленного действия. Никогда не знаешь, какой фактор может спровоцировать превращение ее в раковое новообразование. И мама Луны решилась от нее избавляться.

Но кожи малышки была слишком тонка, а операция слишком сложна, чтобы взяться за это без раздумий. Сразу несколько врачей в США сказали, что их будет не меньше 80-ти. И разумеется, не бесплатно. Кэрол (Каролина - в Бразилии - авт.) затеяла сбор и сделала Луне, надо сказать, успешную благотворительную кампанию. О девочке с маской Бэтмена узнал весь мир и начал помогать деньгами. Дошел слух о чаяниях ее матери и до краснодарского доктора Павла Попова. Он предложил свою помощь лазерного хирурга, а Кэрол не без сомнений согласилась.

Луне провели несколько операций в России, в частной клинике фотодинамической терапии. Более того, лечение оплатил неизвестный российский бизнесмен. Это около 60 тысяч долларов. Но зимой 2022 года в силу многих причин, одна из которых - отсутствие адекватной логистики, прервали связь доктора и пациентки.

- С кожей Луны еще нужно было работать. Остался небольшой участок невуса, который нужно было удалить на бровях. Но она не смогла к нам приехать, - сообщили "КП"-Кубань" в клинике.

Помимо прочего, после процедур на коже девочки остались шрамы, и это тоже сложная работа по избавлению уже от них.

Тогда Кэрол начала искать врачей сначала в Бразилии, а потом в США. На просторах интернета снова начали распространять призыв помочь Луне финансово. В итоге операцию назначили американские врачи на конец декабря. То есть ровно через год после последней процедуры в России.

- Молитесь за Луну! Завтра наркоз и операция по избавлению от шрамов на ее лице, - написала Кэрол в своих соцсетях.

Позже она сообщила, что операция прошла успешно, а Луна благополучно вышла из-под наркоза и потребовала нанести визит Санте. В конце недели католики, коими являются и семья Луны, празднуют Рождество.