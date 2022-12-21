Майкоп остался без света из-за аварии

Жители забили тревогу после отключения электричества по всему городу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Майкопа забили тревогу. Во всех районах города произошло массовое отключение электроэнергии. Дома повыключались электроприборы, а на улице встало движение. Троллейбусы остановились, создавая затор на дорогах.

- Кто-нибудь знает, что происходит? Весь город сейчас без света, - стали писать напуганные жители в соцсетях.

Ответа не пришлось ждать долго. Как сообщили в Майкопской ТЭЦ, оказалось, что в центре питания республиканской столицы произошла авария на подстанции Черемушки. В связи с этим весь город остался без электроснабжения.

- Отключение электроэнергии произошло в связи с технологическим повреждением на подстанции Черемушки, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» главный специалист дирекции по связям с общественностью «Россети Кубань» Ксения Руденко. На фоне повреждения электричество автоматически выключилось.

На месте оперативно начали работать специалисты. На данный момент электричество постепенно появляется в микрорайонах. Однако, кому-то не повезло и без света придется побыть чуть дальше.

К слову, это вторая энергоавария на территории республиканской столицы за этот день. С 10 до 12 часов жители восьми улиц оставались обесточены.