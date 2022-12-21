Три развязки, пять мостов и 32 тысячи автомобилей в сутки. В Анапе открыли движение по Северному обходу

Новая магистраль поможет туристам быстро добираться до места отдыха. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе открыли движение по Северному обходу. 4-полосная магистраль пойдет в объезд курорта и ближайших к ней населенных пунктов. Также новая скоростная дорога создаст единый транспортный коридор для связки федеральной трассы М-4 «Дон» с Крымским мостом.

- Участок очень важен для Анапы и в целом для всего Краснодарского края, – рассказал первый вице-губернатор Игорь Галась. – По прогнозам, интенсивность движения на нем составит порядка 32 тысяч автомобилей в сутки. В летний период она будет еще больше.

В церемонии открытия по видеомосту принимал участие председатель Правительства России Михаил Мишустин. Он дал старт движению автотранспорта.

- Ежегодно Анапу выбирают для отдыха 5 млн туристов со всей страны. Многие из них приезжают на автомобилях, поэтому этот масштабный проект для нас стратегически важен, – отметил глава курорта Василий Швец. – Уверен, что вывод транзитного потока за пределы города сделает Анапу доступнее и привлекательнее для наших гостей и комфортнее для местных жителей.

Северный обход Анапы проходит по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь. Его протяженность почти 14 километров. На новом участке пути построены три развязки и пять мостов.

КАКИЕ ДОРОГИ СТРОЯТСЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

При поддержке правительства России в настоящий момент строятся транспортно-логистические коридоры:

- Яблоновский мост в Краснодаре.

- трасса Краснодар-Ейск.