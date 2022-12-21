Неизвестный представлялся девушкой и анонсировал нападение на школу на юге России

Преступник создал канал в социальной сети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта история больше похожа на сюжет голливудского фильма. В главной роли – девушка, бывшая ученица одной из школ Армавира. Она создает канал в телеграме. Это дневник девушки.

Она вспоминает школьные годы. Признается, что ее травили одноклассники, из-за национальности. Пока училась, терпела. Но сейчас нервы сдали – пришло время для мести.

По сюжету, нападать на школу буду двое парней, вооруженных ружьем и самодельной бомбой. Они завербованы девушкой. Все расписано до деталей, даже есть фото орудий.

Известна и героиня канала. Ей 19 лет. Она живет в Армавире. Только отношения к записям девушка не имеет. Хотя ведется канал от ее имени.

- В органах внутренних дел зарегистрировано несколько фактов заведомо ложных сообщений об угрозе объектам социальной инфраструктуры города Армавира, поступивших с одного и того же электронного адреса. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность гражданки от имени которой поступали указанные сообщения. При проверке выяснилось, что девушка не причастна к распространению ложной информации, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас правоохранители ищут авторов постов. А девушка гадает, кто мог создать канал от ее имени.