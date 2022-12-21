«Передаю привет жене и детям, все хорошо!»: видео мобилизованного из зоны спецоперации растрогало Сеть

Во время выполнения боевой задачи мужчина сумел передать короткое послание своей семье.

Несмотря на то, что военных и их семьи разделяют сотни километров, бойцы находят возможность отправить весточку близким. Так, один из участников спецоперации с позывным «Ейск» сумел передать привет родным. Мужчина записал небольшое видеообращение, которое опубликовало Министерство обороны России.

На кадрах - военнослужащий, чье лицо скрывает балаклава, рассказывает о работе расчетов реактивных систем залпового огня «Град» во время огневых задач по уничтожению объектов и позиций ВСУ. Перезаряжая боевые машины, артиллеристы выдвигались для нанесения удара по новым целям. При этом разведка позиций противника и координаты целей для стрельбы проводили с помощью беспилотников.

- Дежурим мы круглосуточно, цели приходят и днем, и ночью. Сейчас отработали две цели, оперативно и успешно. На данный момент находимся в зоне заряжания. Сейчас выдвигаемся в указанный район, и ждем дальнейшего распоряжения по работе, - говорит на камеру российский военнослужащий.

Мужчину призвали по мобилизации. После распределения в части, он попал в эту реактивную батарею. Опытные боевые офицеры сразу же начали проводить обучение. Свое имя из соображений безопасности боец не называет, но его голос родные несомненно узнают из тысячи. Потому житель Ейска решил воспользоваться возможностью и передал короткое послание своей семье.

- Передаю привет своему городу Ейску, жене и детям. Все хорошо, работаем на благо России! Победа будет за нами! - говорит военный с позывным «Ейск».

Опубликованный ролик появился в Сети и почти сразу растрогал пользователей.

- Представляю, как рады родные видеть своего близкого в целости и невредимости. Такие короткие весточки - дорогого стоят! - говорят земляки, желая удачи российским военным.