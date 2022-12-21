Дознавателя МВД подозревают в смерти 9-летнего ребенка в Адыгее

В Адыгее случилась страшная авария Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее случилась страшная авария, в которой погибла 9-летняя девочка. ДТП произошло на территории Теучежского района.

По предварительным данным, люди, которые находились в машине, были сильно пьяны. В какой-то момент им понадобилось развернуться. Водитель Toyota выехал на встречку и протаранил ВАЗ-2115.

- Установлено, что в результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка отечественного автомобиля скончалась, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике Адыгея.

На данный момент по факту аварии в следственном комитете по республике проводят проверку.

Кроме того, председатель СК России поручил доложить о промежуточных результатах доследственной проверки.

- Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Липало А.В. доложить о промежуточных результатах доследственной проверки и установленных обстоятельствах произошедшего, - уточнили в пресс-службе следственного комитета России.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.