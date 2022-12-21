Оставайтесь дома. На Кубани объявили повышенный уровень загрязнения воздуха

На Кубани объявили первую степень загрязнения атмосферного воздуха Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Кубани предупредили о вредных примесях в воздухе. Они начали падать с 18:00 21 декабря. Ожидается, что вредные осадки будут идти до 10:00 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсом.

В Новороссийске и Туапсинском районе Краснодарского края объявили первую степень опасности. Ее ввела как раз из-за загрязнения атмосферного воздуха.

- На территории курортов ожидаются метеорологические условия, которые препятствуют рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы, - уточнили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за этого синоптики прогнозируют в период с 00:00 до 09:00 22 декабря 2022 года повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

При этом накануне Краснодарский ЦГМС объявлял о том, что с первая степень опасности объявляется на территории всего Краснодарского края. Планировалось, что действовать она будет также. С 18:00 20 декабря 2022 года до 10:00 21 декабря 2022 года