Эксперты рассказали, что принесло доход инвесторам в этом году

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Уходящий год стал настоящим испытанием для инвесторов. Волатильность, высокая неопределенность и иррационализм на фондовом рынке отразились почти на каждом из них. Согласно данным ЦБ РФ, средний финансовый результат при работе с ценными бумагами за 9 месяцев оказался отрицательным. Так, показатель по российским акциям снизился на 52%, по иностранным - на 30%, а по облигациям - на 34%.

И лишь немногие инструменты, среди которых можно выделить готовые решения, принесли инвесторам доход.

- За 9 месяцев показатель средней доходности стратегий автоследования на платформе Fintarget на 22% выше, чем динамика индексов, с которыми они сравниваются (индексы МосБиржи, S&P500, Brent). Лучший результат показала стратегия «Нефтетрейдер», доходность которой составила 25% (после вычета всех комиссий). Следом идет рыночно-нейтральная стратегия HedgeFund с доходностью 19,8%. Замыкает топ-3 «Абсолютная доходность+» с результатом +6%, - сообщил руководитель департамента автоследования «БКС Мир инвестиций» Виктор Бондарович.

КОПИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕЙДЕРОВ

Зачастую инвесторам, оказавшимся один на один с рынком в период повышенной турбулентности, недостаточно навыков и знаний, необходимых для принятия верных решений.

По словам Виктора Бондаровича, его многолетний опыт работы на фондовом рынке показывает, что в такой ситуации лучше довериться успешным практикам профессиональных трейдеров. Как раз в этом и заключается принцип работы автоследования. Этот инструмент дает возможность дублировать действия лучших игроков фондового рынка и зарабатывать вслед за ними.

- Для того чтобы начать инвестировать, достаточно открыть брокерский счет и выбрать подходящую инвестиционную стратегию. Дальше все просто: счет непрофессионала будет автоматически повторять все действия за опытным трейдером, - объяснил руководитель департамента автоследования «БКС Мир инвестиций» Виктор Бондарович.

БУДЕТ ЛИ СПРОС НА СТРАТЕГИИ АВТОСЛЕДОВАНИЯ В 2023 ГОДУ?

Эксперты уверены: в новом году стратегии автоследования также будут интересны инвесторам. Компании поддерживают пользующийся популярностью тренд и расширяют продуктовую линейку в этом направлении.

- К примеру, уже появилась первая стратегия автоследования по стандартам ислама, куда не попадают компании из запрещенных исламом отраслей. Есть и стратегии, направленные на активную торговлю российскими акциями. Они включают бумаги с наибольшей ликвидностью и наивысшим потенциалом краткосрочного роста, - отметил Виктор Бондарович.

Для знакомства клиентов с новыми продуктами некоторые компании отменяют комиссии на автоследование по популярным стратегиям. Инвесторы могут воспользоваться этой возможностью, чтобы понять, насколько им интересен такой вариант инвестирования.