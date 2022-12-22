Разлив мазута произошел в акватории Таманского залива

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае вечером 21 декабря в Темрюкском районе случилось ЧП – в акватории Таманского залива и на побережье Азовского моря произошел разлив мазута.

- По уточненной информации, сообщение о разливе нефтепродуктов в Темрюкском районе поступило в 20:40. ЧП произошло возле станицы Тамань, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В настоящее время к месту направлены экстренные службы, выставлены боновые заграждения. Это специализированные конструкции, которые позволяют локализовать разлив нефтепродуктов на поверхности воды и не дать ему распространиться дальше.

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

- На месте работает оперативная группа Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона 11 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Ликвидацию последствий розлива мазута проводит аварийно-спасательное формирование «Эко-спас», - добавили спасатели.

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Всего к ликвидации последствий привлекается от РСЧС 40 человек, 12 единиц техники. Ситуация на контроле Главного управления МЧС России по региону. Эксперты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.