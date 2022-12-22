Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Вечером 21 декабря в акваторию Таманского залива вылилось несколько тонн мазута. В МЧС назвали обстоятельства случившегося.

- Разлив мазута на береговую часть и в акваторию Таманского залива Азовского моря произошел при перекачке мазута с берега в бункеровщик. Объем разлитого вещества составил до трех тонн, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Аварийные службы ликвидируют пятно на поверхности воды, также убирают загрязнение с берега.

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сообщение о разливе мазута поступило спасателям в 20:40. На место незамедлительно выехали экстренные службы, они продолжают устранять последствия ЧП.

На поверхности воды специалисты разместили специальные конструкции, которые позволяют локализовать разлив нефтепродуктов. Спасатели утверждают, что угрозы распространения вещества нет.

В настоящее время все обстоятельства и причины случившегося выясняются.