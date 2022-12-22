МЧС опубликовало фото с места разлива мазута в Темрюкском районе

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Разлив нефтепродуктов в акватории Таманского залива и на побережье Азовского моря в станице Тамань произошел вечером 21 декабря. МЧС опубликовала кадры с места ЧП.

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

На фото видно, как сотрудники аварийных служб убирают загрязнения с поверхности воды и на суше. Всего разлилось около трех тонн мазута.

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

На месте разлива мазута выставлены боновые заграждения. Угрозы распространения разлитого вещества нет.

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В МЧС назвали обстоятельства случившегося. Разлив мазута произошел при перекачке мазута с берега в бункеровщик. Объем разлитого вещества составил до трех тонн.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сообщение о ЧП поступило спасателям в 20:40. На место незамедлительно выехали экстренные службы, они продолжают устранять последствия ЧП.