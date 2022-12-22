Повис на батарее и сжег руку. Заслуженный артист России из Адыгеи рассказал о страшной травме

Несмотря на случившееся, Адам Ачмиз старается не подавать виду о плохом состоянии. Фото: личный архив

Заслуженный артист России из Адыгеи рассказал о страшной травме, которую он получил дома. Плохое самочувствие и температура привели к обмороку. Как назло, в тот день вокалист был в своей квартире один и никто не смог ему вовремя помочь.

По словам Адама Ачмиза, заболел он во время командировки. Они с коллегами возвращались из турецкой Анкары домой в Россию. Уже в дороге нескольким людям стало нехорошо. Словно массовая эпидемия разошлась по самолету. Все, как один, жаловались на температуру и сильную головную боль.

- Примерно 1 декабря меня накрыла высокая температура - 40 градусов. Она сохранялась по прилету домой несколько дней, - рассказал артист Адам Ачмиз. - Это так давило на виски и вообще на «включенность» в происходящее, что в итоге упал в обморок, и, во время падения, каким-то образом повис на батарее. В таком состоянии пролежал неизвестное количество времени, так как был дома один. Но, по всей видимости, лежал достаточно долго, чтобы получить сильный ожог.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», очнулся парень от адской жгучей боли в руке.

- Врачи поставили ожог II степени. Прошло уже три недели и кожа только частично сошла. Место более глубокой раны отсохло до темной корки, - добавил артист.

Позднее он прошел обследование, но медицинские исследования не подтвердили ни COVID-19, ни грипп, который охватил сейчас край и республику. Температура вскоре прошла. Однако ожог оставил свой отпечаток на состоянии Адама.

Несмотря на ноющую пульсирующую боль, вокалист старается не подавать виду и продолжает работать, чтобы не отменять концерты для зрителей.

СПРАВКА «КП»

Адам Ачмиз - автор и cover-исполнитель этнических и эстрадных песен. 34-летний вокалист из Адыгеи является не только заслуженным артистом России, но также блогером, путешественником и автором проекта «Территория культуры».

Не так давно, за свою блогерскую деятельность он был отмечен на втором сезоне Всероссийского конкурса «ТопБЛОГ». Адам стал победителем во второй раз.

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