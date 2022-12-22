Подробности о разливе мазута в акватории Таманского залива рассказали в оперштабе

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В станице Тамань Темрюкского района 21 декабря произошел разлив мазута на берег и в акваторию Таманского залива. Подробности о ЧП рассказали в оперштабе.

- Площадь загрязнения на суше составила около 500 квадратных метров, в акватории – 75 квадратных метров. На место прибыла бригада аварийно-спасательная служба «Экоспас». Работы вели в течение ночи. К 6 часам утра акваторию моря полностью очистили, - сообщили в оперштабе.

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В настоящее время продолжаются работы на береговой линии - ее засыпали специальным сорбентом. Загрязненный грунт будет вывезен и утилизирован. Все работы планируется завершить до конца суток 22 декабря.

- По состоянию на 6 часов утра 22 декабря акватория моря полностью очищена от нефтепродуктов, собрано 500 кг. Ориентировочно к 12 часам будут завершены работы по сбору загрязненного грунта - всего 2,5 тонны. Убранный мазут складируется во временные ёмкости, утилизацией занимается специализированная организация, - добавили в пресс-службе МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала об обстоятельствах случившегося. Разлив мазута на береговую часть и в акваторию Таманского залива Азовского моря произошел при перекачке мазута с берега в бункеровщик. Объем разлитого вещества составил до трех тонн. В настоящее время специалисты выясняют причины ЧП.

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