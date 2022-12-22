Мобилизованный боец СВО встретил свою любовь в чате помощи военным и позвал замуж перед Новым годом

Пара поженилась через два месяца знакомства.

Частичная мобилизация круто изменила судьбу одинокой многодетной мамы из Краснодарского края. 31-летняя Юлия Т. воспитывает двух дочерей и маленького сынишку. Но заботы о детворе она успевала совмещать с помощью бойцам СВО.

ВСЕ ОБЪЕДИНИЛИСЬ

- Когда объявили частичную мобилизацию, мне подруга рассказала, что недалеко от поселка, где мы живем, открылся пункт сбора гуманитарной помощи. В тот момент у нас еще ничего подобного не организовывали. И я решила это исправить, запустив акцию помощи нашим солдатам, - рассказывает Юлия. - Через родительские чаты я нашла единомышленников. Людей с добрым сердцем оказалось так много, что гуманитарный груз собрали быстро. Буквально за ночь вещами удалось заполнить половину газели.

Юлия организовывает сбор вещей и снаряжения для ребят.

А позже женщина вышла на представителей одной из воинских частей Краснодарского края, через которую и передала гуманитарную помощь. Потом сборы стали постоянными. Юля даже создала группу «Поможем нашим солдатам» и собирала со всего поселка носки, маскировочные сети, радиостанции и деньги. Потом и вовсе ее акция разрослась, и к ней стали подключаться не только из Краснодарского края, но и из Ростова, Иркутской и Томской областей, Республики Коми.

Юлия вместе с единомышленниками отправила в зону спецоперации уже девять гуманитарных грузов.

В ответ стали прилетать видеоприветы от мобилизованных. Бойцы записывали ролики, в которых благодарили за переданные вещи. Так, на телефон Юли и пришло видео, в котором 28-летний контрактник Валерий говорит спасибо за поддержку.

ПЕРЕПИСКА НА ДВА МЕСЯЦА

- Я ему ответила, у нас завязалась переписка. Оказалось, что Валера сам из соседней станицы, представляете! Правда, отвечал он мне очень редко, ведь военным нельзя часто пользоваться мобильниками, - рассказывает Юля. - Мы общались, и нас переписка очень сблизила. Я так ждала звонков и сообщений от него. Он стал таким родным и близким, будто мы знакомы уже давно.

Переписка длилась два месяца. По телефону Валера и сделал предложение любимой.

Влюбленные обручились 17 декабря - на свадьбу позвали самых близких.

И накануне Нового года пара поженилась. Ради этого Валеру даже отправили в короткий отпуск. Как препятствовать любви?

- Когда Валера был в зоне боевых действий, у него испортился паспорт, который лежал в бронежилете. Намокла первая страница, потому перед росписью меняли документ. Процедура чуть затянулась, переживали, что не успеем. Но, к счастью, все получилось, - рассказывает уже счастливая жена Юлия.

ПОСЛЕ СВАДЬБЫ - НА СЛУЖБУ

На следующий день после свадьбы Валерий уехал обратно в зону СВО. И в следующий раз пара увидится только в марте. Именно весной мужчину обещают отпустить в очередной отпуск. Расставаться с супругом Юле было тяжело, но показывать слезы себе не позволяла.

На следующий день после свадьбы Валерий уехал обратно в зону СВО.

- Любому бойцу, который уходит на передовую, очень сложно, а особенно трудно видеть, как грустит семья. Потому старалась держать себя в руках, - признается девушка. - Вы не представляете, какая гордость меня берет, что мой муж такой смелый. Да, мы не проведем с ним Новый год и Рождество вместе. Зато я знаю, что он делает все, чтобы его земляки могли провести праздники мирно, ведь мой супруг - один из тех, кто охраняет наш сон.