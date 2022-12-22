Степка-парашютист. Что известно о состоянии собаки, прыгнувшей с 6 этажа пострадавшего от падения самолета дома

Степка идет на поправку. Фото: Хатико Ейск

Душераздирающие кадры из Ейска облетели все соцсети Краснодарского края. Там 17 декабря с огромной высоты многоэтажки спрыгнули две собаки. Бродячие животные забрели в пострадавший от падения военного самолета дом. В безлюдном помещении они, по всей видимости, нашли кое-какую еду и устроились на ночлег. Но когда приехала строительная техника, которая разбирает завалы, сильно испугались. Ночью собаки выли от страха, но никто не смог им помочь – идти в полуразрушенный дом не смогли даже спасатели.

Тогда бродяжки приняли решение – спрыгнуть вниз. Друг за другом они камнем полетели на землю. А когда почувствовали, что находятся на ровной поверхности, в стрессе начали бежать. Первого пса успели поймать волонтеры. К сожалению, до ветклиники он не дожил, умер в машине зоозащитников.

Второй четвероногий не смог уйти далеко, шел, шатаясь. Пса отправили к ветеринарам Ростова-на-Дону. В Ейске никто не взялся за лечение.

- Один день в стационаре обходится в 5-6 тысяч рублей, это не считая капельниц, уколов и обследований. Мы верим, что Степка, выживет и будет дальше бегать по улицам Ейска. Но для этого нужны деньги, - говорят местные волонтеры из движения «Хатико Ейск».

Сначала состояние выжившего после падения пса вызывало тревогу у ветеринаров. Но Степка-Парашютист – так шутливо теперь его называют - не сдался и идет на поправку.

- Чувствует он себя неплохо, кушает, пьет, мочеиспускание удалось наладить, давление и температура в норме, он продолжает оставаться в стационаре под пристальным наблюдением врачей, - рассказали спасители Степки.

Они надеются, что пес полностью восстановится и, возможно, найдет себе семью.