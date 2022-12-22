Краснодарский суд: Мать погибшего под Воронежем срочника отсудила 1,5 млн рублей компенсации

Степан Цымбал. Фото: из личного архива.

Эта трагедия произошла зимой 2019 года. О гибели Степана Цымбала на полигоне «Погоново» в Воронежской области стало известно 11 февраля. Парень проходил службу по призыву, отслужил только 4 месяца, как вдруг родные получают печальное известие. Отцу срочника Александру позвонил командир части и сообщил, что у сына остановилось сердце. Вот только позже семья узнала, что постановлении о возбуждении уголовного дела указывались насильственные травмы - "парня нашли сидящим в палатке на полу, ноги и руки связаны скотчем, а на голове одет пакет, обмотанный по шее клейкой лентой".

Парень перед службой получил специальность повара.

- У него не было половины лица, голова, словно размозжена, вся заклеена какими-то бинтами, тряпками, разбиты губы. Все указывало на то, что нашего сына жестоко избили, - рассказывала «Комсомольской правде» - Кубань» мать погибшего солдата.

Убитые горем родители даже создали петицию. В ней они просили провести тщательное расследование и разобраться, что стало причиной смерти их сына. В итоге во время разбирательств выяснилось - гибели Степана Цымбала предшествовала безобразная сцена.

Днем ранее офицеры устроили застолье на полигоне. За алкоголем посылали Цымбала и его сослуживцев. На следующее утро командир недосчитался двух ящиков водки. Он четыре раза ударил солдата кулаком в живот и заставил искать пропажу, угрожая расправой. Через время солдата обнаружили мертвым, а на шее его были признаки от удушья.

С ноября 2018 года Степан вместе с сослуживцами находился на полигоне «Погоново», что в 30 километрах от Воронежа.

Командира осудили за «превышение должностных полномочий». Его приговорили к четырем годам условно. В апреле 2022 года после обжалования суд изменил приговор - наказание ужесточили. Командира приговорили к шести годам колонии.

После этого семья погибшего срочника обратилась в суд с иском. Родные потребовали компенсацию за смерть своего сына - в своем заявлении они указали 5 млн рублей.

- Их требования удовлетворили лишь частично, - уточнили в объединенной пресс-службе судебной системы Краснодарского края. - Прикубанский районный суд Краснодара взыскал с ответчика 1,5 миллиона рублей.

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