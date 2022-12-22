Виновник ДТП за гибель трех девушек в Краснодаре заплатит 4 млн ущерба

Водитель не уступил на перекрестке дорогу другой легковушке Фото: кадр из видео

В Краснодаре осудили виновника ДТП, в котором погибли три девушки. Мужчине назначили реальный срок и взыскали 4 млн рублей ущерба. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, жуткая авария произошла в сентябре 2021 года. Тогда подсудимый Андрей Железнов проезжал на Volkswagen Polo по второстепенной дороге на улице Тюляева. На нерегулируемом перекрестке мужчина не уступил дорогу KIA Rio. Легковушка в этот момент ехала по главной дороге на улице Уральской.

Произошло столкновение. Автомобиль Volkswagen Polo от удара отбросило на проезжавшую Lada Priora. Тем временем KIA Rio столкнулась с машиной HINO.

Основной удар пришелся на легковушку KIA Rio. В салоне автомобиля тогда находились водитель и несколько пассажиров. Позже спасатели извлекали из покореженной иномарки тела троих девушек – погибшим было от 19 до 22 лет. Водителя иномарки доставили в больницу в тяжелом состоянии с множественными травмами.

В суде Железнов попросил прощения у потерпевших. В последнем слове мужчина сказал, что сожалеет о произошедшем.

- Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого. С учетом всех обстоятельств ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии -поселении, с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2,5 года, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

С подсудимого также взыскали более 4 миллионов рублей ущерба. Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.

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