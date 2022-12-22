Лежал на полу без сознания. Росгвардейцы спасли жизнь мужчине, вытащив его из горящего дома

Фото: t.me/rosgvard_krasnodar

В одном из частных домов на улице Адагумской города Крымска Краснодарского края вспыхнул пожар. В здании находился 34-летний мужчина, он не смог быстро выйти из помещения летней кухни и стал задыхаться. От едкого дыма, подкосились ноги, и молодой человек рухнул на пол.

В момент ЧП мимо проезжали сотрудники Росгвардии, они увидели огонь и бросились в дом. Их оперативность спасла жизнь пострадавшего.

- Сотрудники вневедомственной охраны старший прапорщик полиции Кирилл Белов и старший сержант полиции Павел Колодяжный спасли жизнь 34-летнему мужчине во время пожара. Они вызвали пожарных и забежали в дом. Молодой человек лежал на полу без сознания, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Мужчины, не раздумывая, взяли пострадавшего на руки и вытащили из горящего дома. Откачивать пришлось самим. Молодой человек быстро пришел в себя, но рисковать росгвардейцы не стали - вызвали скорую и побежали тушить пожар.

- Молодого человека вынесли из помещения и оказали ему доврачебную помощь. Убедившись, что его жизни ничего не угрожает, сотрудники вневедомственной охраны с помощью садового шланга принялись тушить пламя. А после прибывший пожарный расчет ликвидировал очаг возгорания, - добавили в пресс-службе Росгвардии.

Пострадавшего передали медикам, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Позже выяснилось, что мужчина не является владельцем дома, здание выставлено на продажу и хозяева в нем не проживали. Что молодой человек делал в чужом доме и что стало причиной пожара, не уточняется.

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