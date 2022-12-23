Ученые придумали новый необычный способ по очистке водоемов на юге России

Эксперты исследуют эффективность новейшего метода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученые придумали, как улучшить оценку состояния водоемов на юге России, в том числе и Краснодарском крае. Этот вопрос является одним из важнейших для экологического мониторинга. Специалисты пробуют очищать воду с помощью угля (!). Но не такого, который добывается из недр земли промышленными способами, а полученного необычным путем.

- Вопросы оценки загрязнения воды сейчас одни из актуальных. Многие научные организации в нашей стране сейчас разрабатывают самые разные методы решения этого вопроса. В Южном научном центре РАН проводятся работы по разработке новых технологий - очистки воды с помощью угля, полученного в результате пиролиза (сжигания) растений рогоза, древесины и пластиковых бутылок. Таким образом, метод является еще и экологичным, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заведующий лабораторией многофункциональных углеродных материалов, кандидат химических наук Михаил Толстунов.

Трубчатая печь с кварцевой трубкой в работе. Фото предоставлено кандидатом химических наук Михаилом Толстуновым

Первый способ подходит для фильтров. Специалисты сжигают в специальных печах растения или неперерабатываемый пластик и получают уголь, который пригоден для очистки питьевой воды. Второй метод пригоден для очистки проточных водоемов и любой другой поверхности.

- После сжигания растений и вторсырья специальным способом мы получаем железосодержащий магнитный сорбент с углеродом, помещаем его на любые поверхности, через некоторое время этот сорбент удаляется магнитом, а вместе с ним все вредные примеси: подвижные формы тяжелых металлов, вредные органические вещества и так далее, - пояснил Толстунов.

Сейчас эксперты исследуют и мониторят эффективность новейшего метода. Для его внедрения потребуется время.

- Важно, чтобы для мониторинга состояния воды использовались государственные стандарты с точно рассчитанными значениями погрешностей. Это позволит учитывать значения погрешностей методов анализа, - добавил ученый.

Если все эксперименты будут успешными, то новый способ поможет сделать реки и другие водоемы юга России чище.

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